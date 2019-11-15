وطن النهار

أعلنت مجموعة «صوت وطن» عن انطلاق اعمالها التنموية بعد ان عقدت اجتماعها التأسيسي يوم السبت الماضي بتزكية مجلس ادارتها برئاسة المحامي ثامر الاشهب ونائبها د. سهام القبندي وامينها العام سلطان الجزاف. وتتركز اهداف عمل «صوت الكويت» الى ابراز مفهوم قيم التعاون والتكافل والتعاضد بين افراد المجتمع، وابراز الوجه الانساني للعلاقات الاجتماعية والثقافية في البذل والعطاء وتعزيز الوحدة الوطنية على اعتبار ان المرحلة المقبلة بحاجة ماسة لتفعيل الدور المدني حيث ان المسؤولية الاولى في الاصلاح تبدأ من تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل وتتشكل من اجل مواكبة تطلعات الدولة للنهضة المستقبلية. ومن جانبه، اعرب رئيس مجموعة صوت وطن المحامي ثامر الاشهب عن بالغ شكره وتقديره لثقة مجلس الادارة بتزكية رئيس لها مؤكدا ان المسؤولية كبيرة خصوصا في المرحلة القادمة التي تتطلب مضاعفة الجهود وتكريس الخبرات لتنفيذ اهداف المجموعة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا ان الهيكل التنظيمي للمجموعة يتمتع بانسجام متكامل وان الخبرات التي يتمتع بها اعضاء المجموعة كفيلة بتبني الكثير من القضايا المجتمعية والوطنية.