وطن النهار

اختتم مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت اعمال الملتقى التاسع بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة تحت شعار «تطبيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة: الانجازات والتحديات على الصعيد الاقليمي» والذي اقيم تحت رعاية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل خلال الفترة من 11 - 13 نوفمبر 2019 في قاعة المؤتمرات بمسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح، الحرم الجامعي الشويخ.

وأوصى الملتقى في ختام اعماله بجملة من التوصيات منها: العمل على قوانين مكافحة العنف ضد المرأة على ضوء القوانين الموجودة في عدد من الدول وغيابها في دول اخرى، وكذلك العمل على حماية المرأة ضد ممارسات التنمر والعنف على شبكات التواصل الاجتماعي ورصد الممارسات الاعلامية لمنعها من تصوير المرأة بصورة سلبية، الى جانب العمل على التعاون مع السلطات مثل الشرطة والجهات الأخرى مثل القضاء، وكذلك العمل على تنقيح القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، والعنف ضد المرأة.

وفي مجال التمكين السياسي للمرأة اوصى الملتقى بضرورة العمل على دعم البرلمانيات ومساعدتهن على الوصول الى المقاعد البرلمانية رغم صعوبة الطريق خاصة في مجال القوانين والتشريعات.

والعمل على رصد التحديات في مجال «القيادة التحولية» وتحديد التدابير المطلوب اتخاذها لمعالجة هذه التحديات، الى جانب العمل على دراسة القوانين وتنقيح ما يلزم من البنود في هذا المجال، وكذلك دراسة نظام «الكوتا» والتجارب الناجحة في تطبيقه مع الاهتمام بالادارة الوسطى في جميع القطاعات، والعمل على تعزيز محركات التغيير الرئيسة من خلال ممارسة المرأة لحقوقها في التصويت، وممارسة حرية الاختيار وضمان سلامتها، وأيضاً العمل على اشراك المرأة في جميع المجالات السياسية والحصول على الفرص التمويلية لتمكينها اقتصاديا وسياسيا، وأخيراً العمل على زيادة وعي المقترعين بقصص نجاح المرشحات البرلمانيات وعبر ترشيح من يمكنه دعم المرأة.

وفيما يخص التمكين الاقتصادي اوصى المجتمعون على الدعم والتنسيق والتعاون من اجل وصول العنصر النسائي للوصول الى المناصب القيادية، والعمل على دفع القطاع الخاص للاهتمام بالشرائح المختلفة في المجتمع تحقيقاً للمساواة بين الجنسين والعمل على توفير الفرص التدريبية للسيدات وتعديل القوانين واللوائح دعماً لتمكين النساء، وتعزيز دور القطاع المصرفي لدعم تمكين المرأة

