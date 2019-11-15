وطن النهار

أقام قسم دراسات المعلومات في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت محاضرة بعنوان «المواقع الالكترونية للمكتبات الوطنية: تجربة المستخدم وهندسة المعلومات» حاضرت فيها عضو هيئة التدريس بقسم علوم المعلومات د. رهام عيسى الشاهين، بحضور مجموعة من المهتمين بهذا المجال وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وتحدثت الشاهين عن دراسة اعدتها حول مواقع الكترونية لمكتبات وطنية من 28 دولة منها الكويت ومصر والأردن جنوب افريقيا والولايات المتحدة وبلجيكا والنمسا وأستراليا وباكستان وماليزيا ومولدوفا، تناولت فيها محتوى وهندسة المعلومات في تلك المواقع اضافة لتجربة المستخدم.

وبينت ان المكتبات الوطنية تعتبر المكتبات الرئيسة في الكثير من الدول وتضم في كثير من الأحيان اكبر مجموعات من مصادر المعلومات في تلك الدول، كما انها تحفظ الانتاج الوطني وتخدم الكثير من فئات المجتمع مثل الأطفال والشباب والمسنين وغيرهم، مركزة على اهمية تصميم المواقع الالكترونية للمكتبات بطريقة تناسب تلك الفئات وتضمن وصول المستخدمين لما يحتاجونها من معلومات بسهولة ويسر، مشيرة الى ان كل نوع من المواقع يجب ان يصمم بطريقة تناسب مستخدميه، ولذلك فان معايير التصميم والتقييم للمواقع الالكترونية تختلف من موقع لآخر. من جانبه تحدث رئيس قسم دراسات المعلومات د. سلطان الديحاني قائلا «أن الشاهين من اصغر اعضاء هيئة التدريس سنا وأحدثهم انضماما للقسم بعد تخرجها من جامعة سيمنز في مدينة بوسطن الأميركية والتي تعد من الجامعات المرموقة في مجال التخصص، وأشاد بالدراسة التي تمت مناقشتها خلال المحاضرة».

يذكر ان مجلة American Libraries الصادرة عن جمعية المكتبات الأميركية قد اختارت الدراسة التي اعدتها وقدمتها الشاهين لتكون ضمن رسائل الدكتوراه التسع الأبرز لعام 2019، لتصبح الشاهين بذلك هي الأكاديمية العربية الوحيدة على تلك القائمة.

