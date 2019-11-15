وطن النهار

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قال النائب عدنان عبدالصمد خلال ندوة التحالف الاسلامي الوطني التي حملت عنوان «قضية البدون والحلول العادلة» يوم امس الاول ان البدون قضية شائكة ومزمنة منذ ما يقارب 70 عاماً مشيرا إلى أن اجيالاً من البدون تعاقبت عليها حتى وصلنا اليوم الى الجيل الرابع حيث اصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي للكويت.

واوضح عبدالصمد ان البدون ليسوا اناساً طارئين علينا ولم يأتوا الى الكويت مؤخرا وتدرجت تسمياتهم منذ زمن فكانوا في الستينيات يطلق عليهم كويتيون ومن ثم اصبحت التسمية غير كويتي ومن ثم غير محدد الجنسية ومن ثم بدون الى ان وصلنا اليوم الى تسمية مقيمين بصورة غير قانونية متسائلاً كيف يكون مقيم بصورة غير قانونية و بعضهم يعمل في اماكن حساسة في الدولة كالجيش والشرطة وايضا المباحث في السابق وهناك شهداء للكويت في مختلف الحروب العربية وحرب تحرير الكويت ومن فدى الامير الشيخ جابر الاحمد طيب الله ثراه اثناء محاولة اغتياله كان من البدون.

واشار عبدالصمد ان حكم محكمة التمييز يفرق بين الاجنبي والبدون حيث جاء الحكم أنه ليس الاجنبي من لا يتمتع بجنسية الدولة على اراضيها بل يسمى بدون وايضا طبقا لحكم محكمة التمييز وفقا لقانون 1959/17 لا يجوز ابعاد البدون متسائلا كيف لا يجوز ابعاده وهم يطلقون عليه مقيم بصورة غير قانونية.

واوضح عبدالصمد ان قانون التجنيس لا يشترط اثبات اظهار جنسية اخرى ولكن شرط منح الجنسية هي الاقامة المستمرة في الكويت مشيرا اليوم يتم التعامل مع البدون في الاصول وخصوصا من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون.

وتابع عبدالصمد: «من في الكويت ليست لديه اصول كل من في الكويت لديهم اصول حتى محمد بن عريعر الذي بنى الكوت لديه اصول من بلد مجاور للكويت».

واضاف عبدالصمد عندما طرحت قضية البدون في مجلس 81 لو كانت حلت في ذلك المجلس في حينها لما وصلت اليوم واصبحت ككرة الثلج.

واضاف عبدالصمد بان هناك عدة قوانين منها قانون تقدمنا به كلجنة حقوق الانسان في مجلس 2017 وهي حل مرحلي بمنح البدون الحقوق الانسانية كاملة حتى نجد حلاً جذرياً لقضية البدون مضيفا بان هناك قوانين كثيرة طرحت منها قانون لتجنيس البدون تقدمنا به مع عدد من النواب في مرحلة سابقة حتى الان لم يخرج من لجنة الداخلية والدفاع.

واكد عبدالصمد انه اذا لم تكن هناك ارادة سياسية حقيقية لحل قضية البدون فلن يكون هناك حل لهذه القضية التي اصبحت نقطة سوداء في ثوب الكويت الناصع البياض لافتا ان حل المشكلة هو لصالح الكويت من خلال الكفاءات الكثيرة من البدون الذي يستطيعون ان يخدموا الكويت بدلا من الجاليات الوافدة.

واختتم عبدالصمد ان ما يحل مشكلة البدون هو الانطلاق من مبادئ الدين الاسلامي وعقيدتنا السمحاء ومبدأ العدل الذي يضمن حلاً عادلاً وشاملاً للبدون وفقا للمعايير التي نص عليها الاسلام.

من جانبه قال المحامي عبدالعزيز الخطيب الذي صاغ قانون البدون الذي تبنته جمعية المحامين: «اننا نعيش مأساة حقيقية في الكويت وقضية تربو على 50 عاما وهي قضية البدون».

واضاف الخطيب ان القانون الدولي اسمى هؤلاء بعديمي الجنسية لافتا ان 12 مليوناً من عديمي الجنسية في العالم الكويت اكثر دولة فيها هذه الفئة.

واشار الخطيب ان القانون يعرف انهم مقيمون بصورة غير قانونية اي ان الدولة تعرف ان لديهم اثباتات وهذه قفزة على الواقع لافتا الى ان كل القوانين التي صدرت للبدون لاتحقق اي نتيجة وليس لديه اي قيمة حقيقية.

ولفت الخطيب ان الحل يكون في اطار الانسانية ويبدأ بحصر جميع البدون ايا كان عددهم وبعدها تبدأ التسرب داخلهم وتعمل حسبة مانعة جامعة للبدون وهناك احصائيات في اكثر من جهة للدولة منها البطاقة المدنية وان تصدر للجميع بطاقات ثم تضع لهم قواعد للحل.

واضاف الخطيب ان قانون الدولة ان تضغط عليهم حتى يخرجوا اثباتاتهم وان يكون الحل من الناس انفسهم وهذه السياسة بدأت من الثمانينيات للضغط على البدون لذلك هناك ضرورة ان يصدر قانون لمعالجة المشكلة تقتضي أن يصدر تشريع كامل للحل ويجب ان نستشعر نحن القضية بشكل انساني وهذه تنم على ان هناك ضغطاً شعبياً عليهم.

من جهته اكد د. فهد راشد المطيري ان قضية البدون هي قضية انسانية مستحقة مشيرا اننا سمعنا في الصيف الماضي عن الرغبة السامية من صاحب السمو لحل قضية البدون.

ولفت المطيري ان المعايير التي طرحناها وهي الحد الادنى لحقوق البدون مضيفا ان قانون جمعية المحامين يكفل ابسط الحقوق الانسانية للبدون.

واوضح المطيري ان مفهوم الجنسية في الكويت لا تفهم بوصفها رابط بين المواطن والدولة ولكن تفهم بانها علاقة بسيادة الدولة مضيفا بان اي قانون يتعلق بالجنسية يتم فهمه على انه تعدٍ على سيادة الدولة والمفهوم العالمي للسيادة هي الدستور وحرية القضاء واستقلالية البلد.

