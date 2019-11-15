وطن النهار

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احتفلت رابطة المهندسين الطبيين في الجمعية بمرور سبعة أعوام على اطلاق مبادرة الصحة الآمنة في حفل خاص بالمناسبة بمقر الجمعية وذلك بحضور رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر، ورئيس الجمعية الطبية الدكتور أحمد ثويني العنزي وعدد من أعضاء مجلس الادارة ورئيس رابطة المهندسين الطبيين المهندس علي شهاب وعدد من أعضاء الرابطة.

وقد أشاد وكيل وزارة الصحة البدر بهذه المبادرة التطوعية، موضحا أن الوزارة قامت بدعمها من خلال فريق «التيقظ وسلامة المستلزمات والأجهزة الطبية»، لافتا الى أن الوزارة لديها نحو 30 ألف جهاز وأننا لن نتوانى في اتخاذ جميع اجراءات التأكد من متابعة أداء وتشغيل هذه الأجهزة.

وأعرب البدر عن الأمل في أن يكون هناك جهاز رقابي خاص لتنظيم سلامة الأجهزة، مؤكدا أننا نقوم بهذا الدور وأن المبادرة دعمت هذا الدور وأن الأجهزة تخضع لأفضل الممارسات في الحفاظ عليها والتأكد من تشغيلها وسلامتها، متمنيا للمبادرة المزيد من التوفيق واننا سنتعاون مع القائمين عليها وتعزيز دورهم في خدمة الصحة.

بدوره أعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل بالمناسبة دعم الجمعية ماديا ومعنويا لاطلاق تطبيق خاص للمبادرة على أجهزة الهواتف المحمولة لتلقي الاستدعاءات على أي جهاز، مشيدا بجهود الرابطة في التعاون مع الجهات العالمية والوكالات الممثلة للأجهزة الطبية في الكويت.

وأضاف العتل: أننا لن نتوانى في دعم كل المباردات الهادفة الى المساهمة في الارتقاء بالكويت بمختلف المجالات، لافتا الى أن دور المهندس الكويتي يتعدى حدود البناء والتشييد والتخطيط ليصل الى ادارة وتوجيه وصيانة المعدات الطبية وهذه المبادرة تعكس الوعي الكبير الذي يتميز به زملاؤنا في رابطة المهندسين الطبيين فلهم جزيل الشكر على هذه المبادرة.

وزاد، أن جمعية المهندسين ماضية في دعم كل المشاريع المقدمة من جميع الروابط وفرق العمل، لتشكل كل الجوانب التي تلبي احتياجات الدولة والمجتمع لتحقيق التنمية التي ننشدها باطار «كويت 2035».

