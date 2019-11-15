إيمانيات

إنّ ذكرى ولادة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ليست قضيته وإنّما هي قضيتنا، لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كونٌ إنساني تنفتح شخصيته على كلّ معاني الإنسانية التي تصعد إلى الله تعالى، وتلتقي به، وتعيش معه، وتذوب فيه، وتتحرّك من أجل أن تصنع الإنسان الجديد؛ الإنسان الذي يتجاوز ذاته وكلّ خصوصيته، وينطلق مع كلّ إنسان، عندما ينفتح على المسؤولية.. فهو الرسول الذي عاش مع الناس، وكان أكثر الذين اتبعوه من المستضعفين، وربّما كان بعضهم مستضعفاً في عقله، أو في حياته وأوضاعه وظروفه، فكان يتطلّع إلى كلّ هؤلاء الناس المستضعفين، يدرس آلامهم في كلّ ما يواجهونه من مشقات في حياتهم وظروفهم ومشاكلهم، وقلبه يخفق وينبض ويتألم من أجلهم. وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يفكر ويخطّط من أجل أن يرفع عنهم كلّ هذا الجهد الذي يعانونه، وكلّ هذه المشقات، حتى يفتح عقولهم على رحابة الإيمان بالله، وقلوبهم على الثقة به، وحتى ينطلقوا في حياتهم من صلابة الإرادة، وصلابة الموقف، وصلابة الحركة، وصلابة التحدّي.

وبذلك، فإنّنا عندما ننفتح عليه، ننفتح على النبيّ الإنسان، الذي يريد أن يكون الفرد هو الإنسان المُسلِم، لأنّ الإسلام ليس مجرد كلمة يتلفظ بها، أو مجرد صلاة يؤدِّيها هذا أو ذاك، ولكن أن تكون مُسلِماً، هو أن يكون عقلك عقلاً منفتحاً على الإنسان كلّه وعلى العالم كلّه، أن يخفق قلبك بحبّ الناس من حولك، أن لا تحمل في قلبك أي حقد أو أية عقدة ضد أي إنسان آخر. وهكذا يريد النبيّ فيما يعيشه من هذه الرحمة الكونية الإنسانية، أن يصنع الإنسان الذي يعيش الرحمة في قلبه تجاه كلّ مظاهر اليتم والمسكنة والفقر وما إلى ذلك.

إنّنا عندما نتذكّر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الإنسان، فلكي نتأنسن، ونتذكّره (صلى الله عليه وآله وسلم) من أجل أن نستعيد معنى الحضارة التي صنعها. لقد جاء والأرض جاهلية، حيث لم يكن للعقل أو للعلم أي دور في ذلك الواقع، ولم تكن للحرّية أية مواقع، فحتى العزّة التي كان يختزنها الجاهليون لم تكن عزّة القيمة، وإنّما كانت عزّة العنفوان وعزّة الذات. جاء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من أجل أن يصنع الحضارة التي تهبط من السماء في كلّ آيات الوحي، وتتحرّك في الأرض في كلّ معنى الإنسانية والقيمة التي تصنع من الإنسان إنسان القيمة. جاء وقال للناس: إنّ العقل هو حجة الله على عباده، وهو الحجة بين العبد والله سبحانه وتعالى.

وفي ضوء ذلك، فقد أراد الإسلام من خلال الخطّ الذي خطّه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، من خلال كتاب الله وسنّته، أن نصنع الحضارة، وأن ننفتح عليها، وأن نأخذ بأسبابها. والحضارة ليست انعزالاً، بل هي تفاعل مع الحضارات الأُخرى. نحن لا نريد أن نأخذ من الآخرين ما يبتعد بنا عن قيمنا وعن قواعدنا الحضارية، ولكن لابدّ من أن ننطلق في حوار الحضارات، وأن ندرس ما عند الآخرين وما عندنا، لنكتشف ما نلتقي عليه، دون أن نسقط أمام حضارة الآخرين أو أن ننبهر بها، بل أن نفكّر فيها ونناقشها وندخل في الحوار مع الآخرين، لأنّ الله أرادنا أن نفتح أبواب الحوار على مستوى العالم كلّه، ولا مقدسات في الحوار، فالله حاور الملائكة وحاور إبليس، والقرآن حاور المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وأراد أن تنطلق علاقة المسلمين مع الآخرين بالجدال بالتي هي أحسن، والبحث عن مواقع اللقاء معهم، لننطلق بعد ذلك إلى البحث في مواقع الخلاف.

في ذكرى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علينا أن نولد فيه، والله لم يتحدّث عن ولادته، وإنّما تحدّث عن بعثته وعن رسالته، تحدّث عن ولادة الإسلام فيه. لذلك، علينا أن نولد فيه، بأن نولد في رسالته، وأن لا تكون ذكراه مجرّد لحن وكلمات، بل حركةً تصنع للأُمّة حاضرها ومستقبلها، (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا) (الأحزاب/ 21).

