إيمانيات

من العظماء من إذا استغرقت في عناصر شخصيته، فإنّك تلتقي بذاته في نطاق الدائرة المحدودة من تلك العناصر التي جعلت منه إنساناً عظيماً، صاحب فكرٍ، أو صاحب قوّةٍ، وما إلى ذلك ممّا يمنح شخصيته ضخامتها الذاتية التي لا تمتدّ إلى أبعد من ذلك. ومن العظماء مَن إذا استغرقت في داخل شخصيته، فإنّك تنفتح على العالم كلّه. ذلك هو الفرق بين عظيم يجمع عناصر عظمته من أجل أن يؤكّد ذاته، وعظيم يجمع هذه العناصر من أجل أن يعطي الحياة عظمة، ويتّجه بالإنسان إلى مواقع العظمة، حتى تكون عظمته حركة في الحياة، وحركة في الإنسان، ويجتمع الإنسان والحياة، وينطلقا ليعيشا مع أجواء العظمة في الله العليّ العظيم.

من أُولئك، أنبياء الله، الذين عاشوا لله، فاكتشفوا الحياة من خلاله، لأنّها هبته، واكتشفوا الإنسان من خلاله، لأنّه خلقه. وبذلك، فإنّهم لم يعيشوا مع الله ـ سبحانه وتعالى ـ استغراقاً في ذاته، بالمعنى العاطفي للكلمة، لتكون كلّ حياتهم مجرّد تأوّهات وتنهّدات وحسرات وما إلى ذلك، ولكنّهم رأوا أنّهم عندما ينقذون الإنسان من جهله، فإنّهم يعبدون الله بذلك، فقد ارتفعوا إلى الله من خلال رفعهم للإنسان إلى مستوى المسؤولية عن الحياة، من خلال تعاليم الله، وعاشوا الآلام والحسرات مع الله، من خلال حملهم لآلام الإنسان وتنهّداته، من أجل أن تنطلق روحانيتهم في قلب مسؤوليتهم.

ولذلك، إنّ الأنبياء ليسوا شخصياتٍ عظيمةً تعيش في المجال الطبقي الذي يصنعه الناس لعظمائهم، ولكنّ الأنبياء كانوا يعيشون مع الناس، وكانوا فيهم كأحدهم، يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، يفتحون قلوبهم لإنسان يعيش ألماً، من أجل أن يفسحوا المجال للفرح حتى يطرد ذلك الألم، يتواضعون للناس، يستمعون إلى آلامهم، يعيشون معهم، لا يتحسّسون في أنفُسهم أيّة حالة علوّ، وهم في المراتب العليا. وممّا تنقله لنا السيرة، أنّ رسول الله كان يسير ذات يوم، ورأته امرأة، فارتعدت هيبةً له، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما عليك، إنّما أنا ابن امرأة مثلك كانت تأكل القديد».

لم ينفتح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما عاشته من هيبته، لتكون هيبته فاصلاً بينها وبين إحساسها الإنساني به وإحساسه الإنساني بها، ولم يرد للعظمة أن تكون حاجزاً بين إنسان وإنسان، كما يفعل الكثيرون ممّن يتخيلون أنفُسهم عظماء، أو يرفعهم الناس إلى صفوف العظماء، فإذا بك تجد بينهم وبين الناس حواجز وحواجز، فلا يعيشون التفاعل مع الناس، وبذلك، تسقط عظمتهم من خلال ما كانوا يؤكّدونه من عظمتهم.

أمّا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد ارتفع إلى أعلى درجات العظمة، عندما عاش حياة الإنسان محتضناً له، ليرحمه وليرأف به، لأنّ سرّ إنسانيته في سرّ نبوّته، وفي سرّ حركته في الحياة. حدّثنا الله تعالى عنه بصفته الرسولية الرسالية: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) (التوبة/ 128). لم يأتِ من فوق ليطلّ عليكم من علياء العظمة، فقد ولد بينكم، وعاش معكم، وتألّم كما تتألّمون، وعاش الجوع كما تعيشون، وعاش اليُتم كما تعيشون اليُتم عندما تكونون أيتاماً. (مِنْ أَنْفُسِكُمْ)، وهذه الكلمة تحمل في داخلها عمق المعنى الإنساني الذي يجعل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصورة القرآنية إنساناً مندمجاً بالناس الآخرين، يعيش معهم من داخل حياتهم، ومن داخل آلامهم، ومن داخل أحلامهم، ومن داخل قضاياهم، بحيث لا يوجد بينهم وبينه أيّ فاصل. إنّه يتابعكم وأنتم تتألمون، يتابعكم وأنتم تتعبون، يتابعكم وأنتم تواجهون مشاكل الحياة التي تثقلكم، يعزّ عليه ذلك ويؤلمه ويثقله، لأنّه يعيش دائماً في حالة نفسية متحفّزة تراقب كلّ متاعبكم ومشاقكم وترصدها. (حَرِيصٌ عَلَيْكُم) (التوبة/ 128)، وكلمة (حَرِيصٌ) هنا تختزن في داخلها الكثير من الحنان، والأبوّة، والاحتضان، والعاطفة، فهو يحرص عليكم فيضمّكم إليه، فتعيشون في قلبه، ويقدّم لكم حلولاً لمشاكل حياتكم وكلّ تعقيداتكم. ويحرص عليكم فيوحّدكم، ويجمع شملكم، تماماً كما يحرص الأب على أبنائه، والأُمّ على أولادها. يحرص عليكم فيخاف أن تضيعوا، وأن تسقطوا، وأن تموتوا، وهو (بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة/ 128)؛ الرأفة كلّها والرحمة كلّها، والرحمة في القرآن الكريم ليست مجرّد حالة عاطفية، ونبضة قلب، وخفقة إحساس، بل الرحمة هي حركة الإنسان فيما يمكن له أن يحمي الإنسان، من نفسه، ومن غيره، من أجل الانطلاق بالإنسان.

