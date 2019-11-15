إيمانيات

يقول الله تعالى في كتابه المجيد: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الحجرات/ 10). منذ أن انطلق الإسلام في الدعوة الإسلامية العالمية التي أرسل الله تعالى رسوله بها ليظهره على الدِّين كلّه ولو كره المشركون، كان أوّل عمل قام به النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في مكّة ـ بحسب ما جاء في أكثر من كتاب من كُتُب السيرة ـ وأكمله في المدينة هو المؤاخاة بين المسلمين. ذلك أنّ المسلمين عندما دخلوا في الإسلام كانوا أفراداً، قد لا تربط بينهم أية رابطة من النسب أو غيره، فأراد (صلى الله عليه وآله وسلم) من خلال وحي الله سبحانه أن يوجد رابطة عضوية بينهم، بحيث تكون أخوّة أو رابطة الدِّين كرابطة النسب، بل هي أكثر ترابطاً، فهي أشبه بالرابطة التي تجمع أعضاء الجسد في الجسم الواحد.

وقد كانت التجربة الأُولى أن آخى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في شكل مباشر بين المسلمين في مكّة والذين هاجروا معه بعد ذلك. وعندما هاجر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة، وهاجر معه فريق من المسلمين، أعاد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) هذه التجربة، فأكّد المؤاخاة بين المهاجرين أنفُسهم، ثمّ ربط بين المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقيمون في المدينة، فآخى بينهم على الحقّ والمساواة، لتكون أخوّتهم على أساس الحقّ الذي يلتزمونه، ليقوموا بالدعوة إليه ونصرته والدفاع عنه وعن أهله، وأن يواسي كلُّ واحدٍ منهم أخاه في الإيمان.

هذه هي التجربة الواقعية العملية التي قام بها الرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المؤاخاة تأكيداً لقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)؛ هذا المبدأ الإسلامي الشامل الذي يريد أن يقول للمؤمنين جميعاً: إنّ رابطة الإيمان هي أعظم من رابطة النسب، وعليكم أن تعيشوا هذه الأخوّة فيما بينكم. ولهذا نلاحظ أنّ الله تعالى عقّب على كلمة (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)، فدعا إلى الإصلاح بين الأخوة: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ)، ليبقى شمل العائلة الإسلامية العالمية مجتمعاً، فعليكم أن تبادروا إلى حلّ أيّ نزاع أو خلاف أو أيّ فتنة بين أخويكم، (وَاتَّقُوا اللهَ) عندما تتحرّكون في خطِّ الإصلاح، لأنّ المصلح لا يميل مع أحد دون آخر (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

وقد وردت بعض الأحاديث في بيان طبيعة هذه الأخوّة، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ المؤمن ليسكن إلى المؤمن ـ يطمئن إليه، يستريح له وينفتح عليه ـ كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء». ويقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون أخوة تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم». وفي حديث عن الإمام عليّ (عليه السلام) وهو يخاطب صاحبه كميل: «يا كميل، المؤمنون أخوة، ولا شيء آثر عند كلّ أخ من أخيه». وعن الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: «المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه». ويقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «النظر إلى الأخ تودّه في الله عزّوجلّ عبادة»، وجاء عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما استفاد امرؤ مُسلِم فائدةً بعد الإسلام كمثل أخٍ يستفيده في الله».

