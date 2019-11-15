إيمانيات

الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ملأ المرحلة الإسلامية التي عاش فيها وما بعدها علماً، بحيث إنّ الإنسان لا يلتقي بأيّ موضوع من الموضوعات التي تتّصل بالثقافة الإسلامية، إلّا ويجد للإمام الصادق (عليه السلام) كلاماً فيها وتحليلاً لها، ولا يلتقي بأيٍّ حركةٍ من حركات الصراع في عصره، سواء كانت صراعاً بين الإسلام وخصومه في المسائل العقيدية أو في المسائل التفصيلية الأُخرى، أو غيره من أنواع الصراعات، إلّا ويجد الإمام الصادق (عليه السلام) ينفتح على كلِّ هؤلاء الذين كان لهم رأي مضادّ للرأي الإسلامي، بحيث كان (عليه السلام) يلتقيهم وينفتح عليهم ويحاورهم، ليؤكِّد لهم أنّ الإسلام لا يلغي الآخر، حتى لو كان الآخر يختلف معه في الأُسس، بل إنّ الإسلام يفتح عقله وقلبه وحركته مع الآخر ليحاوره علماً بعلم، وفكراً بفكر، لتكون النتيجة مع الحقيقة القوية التي تنطلق من خلال الحجّة.

والإمام الصادق (عليه السلام) هو إمام الحوار الذي كان ينفتح على الرأي الآخر، مهما كانت قساوته وطبيعة مخالفته للأُصول الإسلامية، وكان لا يتعقّد من الشخص الذي يأتيه وهو ينكر أساس العقيدة، بل كان يأخذ بيده من أجل أن يعرّفه بمنهج التفكير؛ كيف يفكّر ليصل إلى الحقيقة، لأنّ مشكلة الكثير من الناس، ومنهم الذين يعتبرون أنفُسهم من أهل العلم، أنّهم قد يملكون مفردات العلم، ولكنّهم لا يملكون منهج التفكير والأسلوب الذي يمكن أن يفتح عقل الإنسان على الحقيقة. ولذلك، قد يخطئون في الطريق، وإن كانوا أحياناً يملكون الصواب في النتائج، ونحن نعرف قيمة المقدِّمات في استخلاص النتائج.

عندما ندرس مرحلة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، فإنّنا نستطيع أن نطلق عليها مرحلة تجديد الفكر الإسلامي وتفاصيله، بحيث إنّنا عندما ندرس تراث الإمام الصادق (عليه السلام) في كلّ رحابته واتّساعه، فإنّنا نجد هناك إسلاماً يجيب عن كلّ أسئلة الإنسان، لأنّ الإمام الصادق (عليه السلام) كان يرى من موقع مسؤوليته الإمامية عن الإسلام، أنّ من حقّ كلّ إنسان أن يسأل عن أي شيء، ابتداءً من وجود الله وتوحيده، إلى آخر أيّ مفهوم إسلامي، وليس من حقّ أحد أن يكفّر إنساناً يثير علامات الاستفهام، ما دامت علامات الاستفهام لا تتحوّل إلى جحود يفتقد الحجّة. وكان الإمام الصادق (عليه السلام)، كبقيّة أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، يريد للإنسان أن يسأل دوماً حتى يتعلّم، وحتى يطرد كلّ الشبهات والإشكالات الزاحفة إلى فكره، من خلال ما قد يقرأ من فكر مضادّ، أو ما قد يسمع من أسئلة معقّدة، أو ما قد يعيش من أوضاع متحرّكة في الاتجاه الآخر. ويجعل الفكرة دوماً نقطة للحوار والوصول للنتائج الصحيحة.

لقد كان الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) يستقبل كلّ الذين يحملون اتجاهات فكرية مضادّة، سواء في الدائرة الإسلامية أو خارج الدائرة الإسلامية، وكان يؤمن بأنّك عندما تعطي الإنسان حرّية أن يفكّر، لتجذبه إلى موقع حرّية أن يسأل، فستقوده إلى مواقع الحرّية، وبذلك، تشقّ الطريق المستقيم نحو الدعوة، أمّا إذا منعت الناس من أن يفكّروا بطريقة أُخرى، أو أن يناقشوا ما يملكون فكره، خطأً أو صواباً، فإنّ معنى ذلك أن تغلق العقل الآخر عن فرصة الإيمان، وأن تغلق المجتمع عن حركية الفكر. ولذا، فإنّ هناك حقيقة في كلّ مدى الفكر الإسلامي، وهي أنّ حرّية الفكر لا يمكن أن تهدم فكر الحقّ، لأنّ فكر الحقّ يملك في داخله كلّ عمق أصالته وكلّ الغنى.

إنّ المشكلة ليست هي مشكلة الحقّ في مواجهة الباطل، ولكنّ المشكلة هي مشكلة الذين يعتبرون أنفُسهم ممثّلين رسميين أو غير رسميين للحقّ، وهم لا يملكون قوّة الحجّة والبرهان، أو لا يملكون وضوح الحقّ في أفكارهم. ولذلك، كان الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) يمنع بعض أصحابه من الكلام، أي من الجدل والحوار، لأنّه كان يقول لهم إنّكم لا تملكون قوّة الحجّة، بل إنّكم تتمثّلون الضعف في ثقافتكم، فإذا واجهتم الفكر الآخر المضادّ، وضعفتم أمامه، فسينعكس هذا الضعف سلباً على كلّ الذين يحيطون بكم ممّن يملكون الحقّ، كأنّهم يرون الحقّ قد ضعف، وأنتم تمثّلونه في وعيهم أمام الباطل.. لذلك، الحديث عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) هو حديث لا يملك الإنسان أن يختصره بكلمة، لأنّ تراثه كان التراث المتنوّع الأبعاد، والرحب الآفاق، والذي عالج كلّ القضايا التي عاشت في عصره.

