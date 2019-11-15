إيمانيات

في القرآن الكريم قال تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) (النور/ 22)، وفي الحديث النبويّ: «إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم»، وفي الرؤية الإسلامية للإنسان: «الناس صنفان: إمّا أخٌ لك في الدِّين أو نظيرٌ لك في الخلق». وفي اللغة العربية: «السمح والسماح والسماحة هي الجود. وأسمح وسامح: وافقني على المطلوب. والمسامحة: المساهلة. وتسامحوا: تساهلوا». والذي يبدو، هو أنّ التسامح مَلكة في النفس، وصفة في الشخصية، وروحية في البسط والانبساط، تعبّر عن نفسها بالسهولة واليسر وقلّة التعقيد.

ولذلك، قد لا يكون دقيقاً أن نتعامل مع التسامح على أنّه فعل مجرّد، بمعزلٍ عن العمق الذي تنبع منه إرادة الفعل؛ فإذا كان التسامح ذهنيةً وروحية وعنصراً من عناصر الشخصية، فإنّ المطلوب عندئذٍ البحث عن التسامح في تجليّات النفس والذات؛ ليكون الفعل الخارجي تعبيراً صادقاً عن واقع غير ظاهرٍ للناس. فقد تقول لإنسانٍ «سامحتك»، وقد تصافحه أمام الملأ كمظهرٍ من مظاهر التجاوز عن عداوةٍ أو خلافٍ، وقد تبرم معه اتفاقاً أو معاهدةً على طيّ صفحة الماضي، ولكنّ كلّ ذلك ربّما لا يعبّر عن التسامح؛ لأنّ الحياء فرض عليك أن تقول له ذلك، أو أن تصافحه، والظروف الخارجية هي التي ألجأتك إلى أن تبرم معه ذلك الاتفاق.. فلابدّ أن يتحوّل ذلك الفكر إلى برنامجٍ تدريبي على الخلق المتسامح الذي يعالج ـ ولا يكبت ـ المشاعر السلبية، والذكريات الأليمة؛ وإلى سلوك المتسامح الذي يختبر العلاقة مع الآخر من منطلق تثمير الإيجابيات لديهما؛ وإلى تدريب الذات على أن تخفّف من حدّة الأنانية والذاتية.

إنّنا نتحدّث هنا عن برنامج حياةٍ متسامحةٍ، تلقي بظلالها على الذين يعيشون فيها، فتطبعهم بطابعها، وتعدّل في اتّجاهاتهم العدوانية، وتمارس محواً منهجياً لذكرياتهم الأليمة.. إنّ التسامح قيمة إسلامية وإنسانية عالية ورفيعة، تستوجب حرصاً ووعياً من الإنسان إلى أن يلتفت إلى أهميّتها وفاعليتها على مستوى بناء الفرد والجماعة على أُسس قوية ومتزنة وعميقة، تعمل على تنظيم الحياة ومواجهة التعقيدات، فالتسامح مسؤولية وفعل وممارسة، يعكسها الفرد، كما الجماعة، في مختلف نشاطاتهما. إنّ التسامح قيمة علينا غرسها في أجيالنا، وتربيتهم عليها، حتى يكونوا على فهم وتفاعل مع قيمهم الأصيلة التي تؤكّد شخصيتهم الإيمانية الرسالية والواعية في مواجهة كلّ ما يتعرضون له في الحياة من إشكالات.

إنّ التسامح هو أحد سُبُل تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والتسامح يعني عفو الإنسان وحلمه عمّن يؤذيه ويسيء معاملته أو يختلف معه في الرأي والعقيدة والذي قد يكون هو المنطلق في الإساءة والأذى من باب رفض الآخر المخالف.. فهو إذاً (القدرة على التفاعل الاجتماعي وإدارة الخلاف بصورة تعترف بالآخر ولا تلغيه). حيث إنّ لغة العنف هي الغاء الآخر أمّا لغة التسامح فهي الاعتراف بالآخر ولكن عبر مساحات يتطلبها البناء الإنساني والاجتماعي.

من هنا يكون التسامح جامعاً مع العفو والحلم إلى صفتين آخريين هما التحمّل والمعاناة أو بالأحرى التحمّل مع معاناة، لأنّ مسألة التجاوز والغض عن الأذى – أيّاً كان – وعن التفاوت الفكري الذي يتخذ آليات المواجهة المتعدّدة تحتاج إلى التعلّق بلجام الصبر الكاتم على الألم النفسي الذي يحدثه الموقف مع الآخر.. ولكن هذا لا يعني أنّ الإنسان المتسامح هو إنسان ضعيف غير قادر على الرد، أبداً. ولا يعني التسامح الرِّضا بالأخطاء والظلم والحيف من الآخر، أبداً، فالتسامح ليس عملية تأييد أو موالاة لأنّ منهج عدم الرِّضا بالانحراف واضح وصريح.. فالتسامح إذاً يتجلى في مواقف الانحراف والأذى مع وجود القدرة على الرد والانتقام وهذه قمة الفضائل الإنسانية التي تشير إلى مقدار التسامي النفيس الذي ينظر إلى الآخر بما يحفظ له مكانته الإنسانية أي لا يلغي هذا الوجود الآخر رغم الخطأ والانحراف وبالتالي فهو اعتراف (وعد الغاء) ضمن دائرة الكرامة الإنسانية (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (الإسراء/ 70).

