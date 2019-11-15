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ضمن سابقة حققتها مجموعة من أبناء الكويت على قمة «أمادابلم» في سلسلة جبال الهيمالايا، تم أول من أمس تسجيل انجاز جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك برفع علم الكويت الأكبر مساحة وحجماً في العالم على قمة «أمادابلم».

وحقق فريق kflag هذا الانجاز بعد رحلة استمرت واحدا وعشرين يوما من التسلق على جبال الهيمالايا، وتجهيز امتد الى أكثر من سنة. حيث كان الفريق يتألف خلال هذه الرحلة من عشرة أعضاء، بداية من قائد الفريق: فؤاد قبازرد، وبقية أعضاء الفريق الأبطال: علي البيرمي، طلال المطوع، يوسف الشطي، يوسف القلاف، عبد الرحمن السويلم، ايمان الجندل، ابراهيم الدمخي، محمد الأنصاري وأحمد العبدالرزاق. وبرعاية شركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية متمثلة بالرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الشيخ نواف سعود الصباح والادارة العليا للشركتين تمت، بفضل الله، مهمة أبطال الوفد الكويتي المشارك من الشركتين في تسلق قمة أما دابلام في جبال الهيمالايا وتثبيت أكبر علم كويتي (100 متر x 30 متر)، على قمتها والتي يبلغ ارتفاعها 6812 متراً فوق سطح البحر.

واستمرت الرحلة 12 يوما حيث توجت بتحقيق جميع الأهداف التي وضعت من أجلها وعلى رأسها تحقيق الرقم القياسي من خلال تثبيت أكبر علم على هذه القمة. وقد عبر الشيخ نواف سعود الصباح عن سعادته الغامرة بهذا الانجاز، قائلا إن هذا الانجاز الذي حققه أبطال كويتيون نفخر بهم جميعا هو انجاز يمثل كل الشعب الكويتي، حيث إنه يحمل روح الشعب الكويتي ورغبته العميقة دائما لرفع اسم الكويت في جميع المحافل وتمثيلها خير تمثيل ولاننسى بالمقابل شكر جميع الرعاة الداعمين لهذا الفريق من الهيئة العامة للرياضة (قطاع الرياضة للجميع) واللجنة الأولمبية الكويتية لدعمهم الكريم في تحقيق هذا الانجاز. وفي سياق تكريم فريق الأبطال، سيتم استقبالهم الأحد 17 نوفمبر 2019 فور وصولهم الى مطار الكويت الدولي. kflag فريق من المغامرين الكويتيين، تم تأسيسه عام 2016 بهدف خوض العديد من التحديات على مستوى عالمي لرفع اسم الكويت وتمثيلها اقليميا وعالميا.

