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تمكن سجين كويتي يدعى (ع. م) من الهرب خلال خروجه من مستشفى الفروانية بعد ان غافل الحراس الثلاثة الذين جاؤوا به من السجن المركزي.

وفي التفاصيل بان سجيناً كويتياً يدعى (ع. م) يبلغ من العمر 37 عاماً محكوم بالسجن 16 عاما بقضايا اعتداء ادى الى عاهة مستديمة وحيازة سلاح ناري تم نقله ظهر امس من السجن المركزي تحت حراسة 3 أفراد من الشرطة تركوه دون قيود وبوصوله الى مستشفى الفروانية وتلقيه العلاج وخلال خروجه من بوابة المستشفى غافل الحرس وهرب على الاقدام ولم يستطع الحرس اللحاق والامساك به. وعليه تم حجز افراد الحرس فيما تم البحث والتحري عن السجين الهارب.

