مال وأعمال

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل أن دراسات تقييم المردود البيئي أحد الشروط الرئيسة لتنفيذ المشاريع النفطية، موضحاً أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار نتائج دراسات المردود البيئي للمشاريع، مبيناً أن جميع الشركات النفطية ملتزمة بتطبيق بما جاء في قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 من الفصل الأول المادة 16 والتي تنص على أنه «يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأفاد الفاضل في رده على سؤال برلماني أن الشركات التابعة بتنفيذ المشاريع حسبما جاء في البيئية، كما تقوم الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق ومراقبة تنفيذ المشاريع والتحقق من تطبيق جميع اشتراطات ومتطلبات دراسة المردود البيئي للمشروع.

وفيما يتعلق بنسخ عن تقاربر التفتيش والمختصة في التحقق من تطبيق متطلبات دراسات المردود البيئي فإنه يدخل ضمن اختصاصات الهيئة العامة للبيئة.

