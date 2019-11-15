مال وأعمال

فقدت الكويت أحد أهم رجالاتها في عالم المال والأعمال العم ناصر محمد الساير، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده والوكيل الحصري لسيارات «تويوتا» و«لكزس» في الكويت.

وُلد العم ناصر محمد الساير في عام 1929 لعائلة احترفت التجارة وعملت فيها لسنوات طويلة، والتحق منذ بداية طفولته بمدرسة العنجري الأهلية وانخرط بعدها في التعليم النظامي بمدارس المباركية فالأحمدية فالقبلية.

شغف العم ناصر منذ بداية حياته بتعلم فنون التجارة، دفعه للالتحاق بأخيه الأكبر بدر الساير الذي أسس في البحرين شركة في المنامة مع خالد عبد العزيز السعدون.

وهناك، أكمل ناصر تعليمه، ورافق التجار وتعلم منهم أسرار المهنة وواصل تعلم اللغات فأتقن الإنكليزية والفارسية والأردية فأصبح مهيئا كي يعمل بالتجارة، وذهب يراسل الشركات الواحدة تلو الأخرى لاستيراد منتجاتها.

وكان أول من يستورد خزانات المياه إلى الكويت، كما استورد مضخات المياه، والأغذية، والأصباغ ومولدات الكهرباء، والأخشاب، وعمل بتجارة الذهب.

وافتتح العم ناصر الساير لنفسه مكتباً في الشارع الجديد (موقع بنك الكويت المركزي)، وتاجر بالسيارات باستيراد سيارتين سكودا في عام 1954 ولكن لم يجد من يشتريها غير الأرمن وكان عددهم قلة في الكويت. واستمر يراسل الشركات الأخرى لاستيراد بضائعها حتى وصل به الطريق إلى «تويوتا».

لقد وصل إليها بدافع هوايته لحب الصيد والقنص، فأعجبته مركبة الدفع الرباعي لاندكروزر التي شاهدها في الريدرز دايجست.

ومن هنا بدأت الرحلة. فاستورد أول سيارتين في عام 1954، وباعهما إلى دائرة الأشغال، ثم زار اليابان في 1955، لالتقاء مديري تويوتا وتوثيق العلاقة بينه وبينهم فحظي بثقتهم وأصبح وكيلا لها في الكويت، وشرق المملكة العربية السعودية، ودبي، والبحرين، وقطر، ولبنان، فكان أول وكيل رسمي لشركة تويوتا في الشرق الأوسط.

تقلد العم ناصر محمد الساير العديد من المناصب أهمها : عضو مجلس الأمة (الفصل التشريعي الثالث عام 1971، عضو نادي المعلمين (قبل الاستقلال)، عضو سابق بالمجلس الأعلى للمعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة الكويت وعضو مجلس إدارة الهيئة العام للصناعة.

كما شغل العم ناصر الساير من بينها : نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة لشركة المال الكويتية، رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الوطنية الدولية القابضة، نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق لمركز الخليج المالي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة الإسكندرية للملاحة والنقل في مصر، عضو مجلس الإدارة في المنظمة الإسلامية العالمية الخيرية ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وشركة بحرة التجارية ومصنع الساير للمرطبات وغيرها.

رحم الله الفقيد بما قدمه من أعمال جليلة للكويت وأهلها وبما أسهم من إيجابيات في أداء الاقتصاد الكويتي.

