مال وأعمال

تراجعت المؤشرات الرئيسة للبورصة في ختام تداولات، أمس، بنسبة 0.22 في المئة جماعياً. وتقلصت سيولة البورصة اليوم إلى 15.21 مليون دينار مقابل 17.6 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت أحجام التداول 17.6 في المئة إلى 161.14 مليون سهم مقابل 109.68 ملايين سهم. وشهدت جلسة، أمس، انخفاض 5 قطاعات تقدمها الخدمات الاستهلاكية بـ1.14 في المئة، ويليه العقار 0.69 في المئة، ثم البنوك 0.30 في المئة، والخدمات المالية 0.19 في المئة، ويليهم الصناعة 0.03 في المئة. وفي المقابل، ارتفعت 5 قطاعات أيضاً بصدارة السلع الاستهلاكية بـ0.96 في المئة، وتبعه الموارد الأساسية بـ0.51 في المئة، والتأمين 0.34 في المئة، ثم الاتصالات 0.16 في المئة، والنفط والغاز 0.02 في المئة . وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم أرجان القائمة الحمراء بـ22.22 في المئة، فيما جاء المعدات على رأس الارتفاعات بـ22.22 في المئة.