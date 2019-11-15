مال وأعمال

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طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي من سلطات الطيران المدني في محتلف دول العالم معالجة التناقضات في السياسات الأمنية بالمطارات لمواكبة التطورات التي ينتهجها بعض الخارجين عن القانون في التهديد بسلامة حركة الطيران العالمية والتي تتطور بشكل مستمر لاسيما وان الأفكار المتطرفة التي تهدد الامن والأمان في النقل الجوي والتي يتبعها هؤلاء الإرهابيون أصبحت معقدة ومركبة ومتداخلة.

ويشمل طلب المعالجة كل قرارات وخطط صناع السياسات والجهات التنظيمية ومراقبة الأمن والحدود والناقلات الجوية وسلطات المطارات، بالإضافة إلى شبكة من شركاء سلسلة التوريد وتوفير الخدمات ذات الصلة.

واكد الاتحاد ان أي خلل ولو كان بسيطا في أي جانب يكفي لتعريض النظام بأكمله للخطر، وهذا يفسر حاجة أمن الطيران دائماً لنهج كلي شامل عن طريق تصميم أنظمة إدارة متكاملة، وتطوير واستخدام أحدث التقنيات، والأهم من ذلك الاهتمام بالعامل البشري عند تطبيق الحلول الأمنية. وناشد الاتحاد شركات الطيران وأجهزة الطيران المدني في دولها إقامة حوار دائم لمعالجة التناقضات في السياسات الأمنية التي بسببها تحدث الثغرات التي تشكل خطرا كبيرا على حياة المسافرين والعاملين في مجال الطيران ورغم كل الإجراءات المتخذة الا توجد فجوات ونحن مصرون على ان تكون رحلات الطيران أكثر أماناً سهولة وشمولية». وأوصى الاتحاد بضرورة عمل دورات تدريبية مستمرة للعاملين في النقل الجوي خاصة بالنسبة للتعامل مع الركاب، لضمان تقديم خدمات شاملة وعاطفية ومتمحورة حول الإنسان للمسافرين وخاصة لذوي الإعاقة. وشدد الاتحاد في مخاطباته لدول الشركات الأعضاء في منظمته اصدار تشريعات تكون متسقة مع السياسة العالمية لحركة النقل الجوي لتوحيد التعامل بين الأجهزة المسؤولة في المطارات سواء المناط بهم العمليات الجوية او الأرضية وأجهزة الامن، لان الحاجة باتت ضرورة لمساعدة الحكومات لتطوير اللوائح المنسقة، بالتشاور مع أجهزة النقل الجوي والاستنارة بلوائحها.

