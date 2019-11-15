مال وأعمال

اختتم بنك الكويت الدولي «KIB» فعاليات حملته التوعوية لسرطان الثدي والتي تضمنت فعاليات متعددة ومنها مشاركته في أنشطة الأسبوع الخليجي الرابع للتوعية تحت شعار «40 حماية 40 شفاء»، وذلك برعاية وزير الصحة، الدكتور الشيخ باسل الصباح.

ولقد تضمنت فعاليات هذا الأسبوع معرضاً خاصاً شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر والوقاية من السرطان، إلى جانب تسليط الضوء على أساليب العلاج الحديثة وطرق العلاج الطبيعي.

وبهذه المناسبة، أفاد مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن «KIB» يحرص دائماً على المشاركة في المناسبات التي تترك تأثيراً إيجابياً على مختلف شرائح وأفراد المجتمع، ولاسيما الفعاليات الصحية التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض من خلال الفحص الدوري والكشف المبكر. مشيراً إلى أن مشاركته في أنشطة الأسبوع الخليجي الرابع للتوعية بالسرطان تأتي من منطلق الشراكة طويلة المدى التي تربطه مع جميعة السدرة، وذلك تقديراً منه لأهمية الجهود التي تقوم بها الجمعية من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي لمرضى السرطان».

كما أضاف ناجيا أن اهتمام «KIB» بالجانب الصحي والتوعوي يأتي انسجاماً مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية كمؤسسة مالية وطنية، إلى جانب إيمانه بأهمية الكشف المبكر للوقاية من الأمراض، وتعزيز الصحة النفسية للمرضى عن طريق تقديم الدعم المادي والعاطفي لهم ولذويهم، مما يمكنهم من محاربة المرض ويساهم بتحقيق نتائج أفضل خلال رحلة العلاج. يذكر أن برنامج «KIB» الرائد للمسؤولية الاجتماعية يزخر بالأنشطة والمبادرات التي يتبناها لدعم ورعاية القطاع الصحي الوثيق الصلة بحياة جميع أفراد المجتمع الكويتي، ما يشكل عنصراً تحفيزياً لهم للاهتمام بصحتهم وبالتالي تعزيز قدرتهم على القيام بدورهم البناء تجاه المجتمع.

