مال وأعمال

اختتمت أمس فعاليات الدورة السابعة من منتدى الحكومة الإلكترونية بعنوان «الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية»، والذي نظمته شركة نوف إكسبو «NoufEXPO»، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث مثل سموه في حفل الافتتاح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة.

وجاءت التوصيات كما يلي :

1- تقوم لجنة إعداد الخطة الوطنية وسياسات تكنولوجيا المعلومات بالعمل على إعداد خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني بناء على مهام اللجنة ويما يتوافق مع استراتيجية دولة الكويت في هذا المجال بحيث تشمل الخطط المجالات التالية:

? أطر الحوكمة لتكنولوجيا المعلومات.

? الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات

? مؤشرات الأداء لتكنولوجيا المعلومات

2- قيام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتحديث خطته لتطوير برامج الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع لجنة إعداد الخطة الوطنية وسياسات تكنولوجيا المعلومات وبما يتناسب مع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات التي تعمل اللجنة على إعدادها.

3- دراسة الإمكانات والفرص التي تتيحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال ما ورد في ورشة عمل الذكاء الاصطناعي: التقنيات وتطبيقات عملية، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعد بقدرات كبيرة لتطوير خدمات حكومية ذكية.

4- وضع خطط دراسة إمكانية تنفيذ خطة لإعادة هيكلة أساليب العمل في الجهات الحكومية بما يتناسب مع المراحل اللاحقة لتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتطوير الخدمات الذكية.

5- مواصلة الجهود المبذولة لزيادة وعى أفراد المجتمع بالخدمات الجديدة التي يتم إتاحتها على البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت وكذلك بأهمية وسبل المحافظة على أمن المعلومات على مستوى الافراد والمؤسسات وتوجيههم نحو أفضل السبل لتحقيق ذلك على نحو دائم.

وشهدت فعاليات الجلسة الرابعة أمس بعنوان «التقنيات المساعدة في تطوير الحكومة الذكية»، حيث أدارها خبير تكنولوجيا المعلومات د. أنور الحربي وألقى محاضرة تحدث فيها عن اثر أنظمة المعلومات الجغرافية في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، كما حاضر خلالها مهندس نظم رئيس في شركة «فورتينت» الشرق الأوسط م. أسامة عبدو، ونائب الرئيس لتطبيقات الأعمال وحوكمة تكنولوجيا المعلومات بشركة أجيليتي سوريش كومار.

وخلال الجلسة، شرح خبير تكنولوجيا المعلومات د. أنور الحربي اثر أنظمة المعلومات الجغرافية في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أهمية نظم المعلومات الجغرافية «GiS» في حياتنا مثل التخطيط الحضري للمدن والبنى التحتية وحماية البيئة ومعرفة انتشار الأمراض أو الأوبئة وتشخيصها.

وتحدث الحربي عن «التوأم الرقمي»، وهو عبارة عن معلومات يتم تخزينها في النظام المطور للحصول على النتائج أي أنها النسخة الرقمية من الواقع، على سبيل المثال معرفة الآبار النفطية التي تعمل وغيرها من المعلومات الجغرافية.

وتطرق إلى أهمية نظم المعلومات الخاصة بالطرق والتخطيط «Gis» بالنسبة لعمل الحكومة الإلكترونية و«خرائط جوجل»، مشيرا الى وجود عشرات التطبيقات باستخدام «GIS»، كونها من التكنولوجيا التي لها تأثير فعال على مجتمعاتنا.

المدن الذكية

ومن جانبه، أكد مهندس نظم رئيسي في شركة «فورتينت» الشرق الأوسط م. أسامة عبدو أن المدن الذكية تتمتع بسهولة إنجاز المعاملات ومرونتها، مشيرا إلى انه كلما زادت الخدمات وزادت خصائصها، زادت معها الثغرات الأمنية التي ممكن أن تشكل نقطة ضعف لولوج المخترق إليها.

