مال وأعمال

ينظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامج «المرح مع النسيج» بالتعاون مع بيت السدو لعملاء حساب «بيتي» الموجه الى الاطفال، بغرض تعميق الرؤية للتراث لدى اجيال المستقبل، وتعريف الابناء وتدريبهم على فنون الحرف اليدوية خاصة فن النسيج، بما يؤكد اهتمام «بيتك» باحياء التراث وتحقيق الترابط بين الاجيال، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع « بيت السدو « .

وتتواصل ورش العمل للاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 8 سنوات الى 13 سنة في كل سبت وتستمر لغاية شهر ابريل المقبل، لاتاحة الفرصة امام اكبر عدد ممكن من الاطفال لممارسة هذه الحرفة اليدوية التراثية والتعرف عليها عن قرب وما تمثله من مخزون تاريخي وتراثي يزيد من الترابط بين الاطفال ومجتمعهم في الماضي والحاضر ويعزز رؤيتهم للمستقبل من منطلق الفخر والاعتزاز بالانتماء الى هذا الوطن المعطاء بتاريخه العريق والفخر بتراثه الاجتماعي والحضاري. وتتيح الشراكة بين « بيتك» وبيت السدو المساهمة بتطوير وتدريب الأطفال على الأعمال اليدوية التقليدية، والتعرف على تراث المنسوجات الفريدة وابرزها السدو، بما يسهم في تنمية المواهب لدى الأطفال، وتأسيس جيل متطور، يعيش روح العصر ويرتبط بتراث الآباء والاجداد الزاخر والثري، بالاضافة الى المساهمة في غرس مفهوم تقدير الفنون اليدوية في نفوس الاطفال وذلك يفتح آفاق أوسع للابتكار والإبداع من خلال تسهيل عملية تبادل المعارف وتطوير مهارات التفكيرالإبداعي لديهم .

وحساب «بيتي» هو حساب توفير استثماري يوفر العديد من المزايا الملائمة للأطفال، ويساعدهم على تنمية عادة الادخار كسلوك يساهم في بناء مستقبلهم، ويمكن فتح الحساب باسم الطفل منذ الولادة ولغاية عمر 14 سنة، ويتوفر الحساب بالدينار الكويتي فقط، الحد الأدنى لفتح الحساب 10 دنانير، ويتم الإعلان وتوزيع الأرباح في نهاية السنة المالية لـ «بيتك»، ولا يوجد أي رسوم أو تكاليف لفتح الحساب، اورسوم لطلب بطاقة للحساب للسنة الأولى فقط، ويشمل «بيتك» عملاء الحساب بالعديد من الانشطة والفعاليات والخدمات التي تناسب مرحلتهم العمرية وتسهم في تنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم الشخصية .

