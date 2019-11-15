مال وأعمال

حصدت شركة الخطوط الجوية الكويتية جائزة أفضل راحة مقاعد بين شركات الطيران في منطقة الشرق الاوسط للعام 2019، وذلك من قبل منظمة APEX Official Airline Ratings™في حفل أقامته المنظمة في سنغافورة ضم شركات الطيران العالمية اول من امس الاربعاء، وتسلم الجائزة نيابة عن الخطوط الجوية الكويتية مساعد الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء فوزي خورشيد.

وقد جاءت هذه الجائزة استنادا على استبيان محايد ومباشر من قبل المسافرين الذي وصل عددهم لنحو 1.6 مليون مسافر شاركوا بالتصويت على هذا الاستبيان وتعتمد منظمة APEX على آراء ووجهات نظر محايدة من قبل المسافرين حيث يتم منح الركاب الفرصة لتقديم تقييمات مجهولة المصدر لتغطي خمس فئات من الخدمات: راحة المقعد، خدمة المقصورة، الطعام والشراب، البرامج الترفيهية، وخدمة Wi-Fi، كما يسمح التقييم المطبق من خلال الشاشة الواحدة لركاب شركات الطيران لتقييم رحلاتهم بسهولة .

هذا وتؤكد الخطوط الجوية الكويتية استمرارها وإصرارها في السعي نحو تطوير خدماتها المتنوعة لتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى العملاء الكرام لتحقيق أفضل معايير الخدمات المتطورة.

