مال وأعمال

شارك وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في اجتماع وزراء التجارة ووزراء الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الـ (58) للجنة التعاون التجا رة والاجتماع الـ (46 ) للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع الأول للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي إن الاجتماعات ناقشت عددا من المواضيع منها تعديل قانون براءات الاختراع واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والتحديات التي تواجه دول الأعضاء للعمل الخليجي المشترك في مجال التجارة، وتحديث وثيقة الاستراتيجية الصناعية لدول مجلس التعاون وتطبيق الدول الأعضاء للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى مشروع اللائحة الداخلية لهيئة التقييس.

وأضافت أن الروضان شارك في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي ناقش عددا من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجيستية والتجارة الالكترونية ومبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، والاستفادة من المواصفات العالمية المطبقة في الدول المتقدمة خاصة في مجال السيارات والأدوية والإلكترونيات.

أوضحت أن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون برواد الأعمال الخليجين بحضور 30 رائد عمل وعدد من جهات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال والجهات المسؤولة عن ريادة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء عرض مبادرات رواد الأعمال وعرض مبادرات الجهات الداعمة لرواد الأعمال وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال الخليجيين لتبادل الخبرات بينهم وبناء العلاقات والتواصل مع المؤسسات والجهات المرتبطة بريادة الأعمال.

