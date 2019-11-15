مال وأعمال

عقد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة التكامل الاقتصادي الخليجي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في كلمة له في الاجتماع أن اللقاء هدفه تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خدمة لمصالح مواطنيها وتدارس كافة الرؤى والأفكار البناءة لفتح آفاق العمل الخليجي المشترك وتذليل العقبات ومد جسور الفاعل بين القطاعين العام والخاص الخليجي.

وبين أن اللقاء يأتي مكملا للاجتماعات التي عقدت خلال السنوات الماضية في الرياض والمنامة والكويت، مشيرا إلى أنه قد التقى في الشهر الماضي رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وتم بحث المسائل المتعلقة بتطوير التعاون وتعميق التكامل الخليجي في المجالات التجارية والصناعية.

