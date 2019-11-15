مال وأعمال

أعلنت «أجيليتي» عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019 محققة صافي أرباح بقيمة 21.7 مليون دينار ، بزيادة قدرها 8.4 في المئة (أو 12.1% قبل احتساب أثر المعيار الدولي للمحاسبة IFRS16) عن نفس الفترة من العام الماضي وبما يعادل 13 فلساً للسهم الواحد. فيما بلغت إيرادات الشركة 400.7 مليون دينار والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 47.4 مليون دينار بزيادة 1.6 في المئة و20.9 في المئة (أو 2.8 في المئة قبل احتساب أثر المعيار الدولي للمحاسبة IFRS16) بحسب الترتيب. وقد حققت الشركة في التسعة أشهر صافي أرباح بقيمة 63.6 مليون دينار بزيادة 7.9 في المئة (أو 11.3 في المئة قبل احتساب أثر المعيار الدولي للمحاسبة IFRS16) وبواقع 38.2 فلساً للسهم الواحد. بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 142.4 مليون دينار بزيادة 24.9 في المئة (أو 6.4 في المئة قبل احتساب أثر المعيار الدولي للمحاسبة IFRS16) والإيرادات 1,175.8 مليون دينار بزيادة 2.2 في المئة خلال التسعة أشهر. أوضح طارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: «لقد قادت مجموعة شركات البنية التحتية التابعة لنا نتائج الربع الثالث، تزامناً مع نمو الكيانات الرئيسية في هذه المجموعة، بينما تأثرت أعمال الخدمات اللوجيستية العالمية بظروف السوق الصعبة والتأثير المثبط الذي أحدثته الحرب التجارية على الصناعة ككل. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة تتقدم بقوة في خطتها الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء». وأضاف سلطان: «نحن نستمر في الاستثمار في التحول القائم على التكنولوجيا ونسعى لنكون رائداً رقمياً في صناعاتنا، لذا يقوم فريق Agility Ventures بالتعاون مع المبتكرين من الشركات الناشئة التي من شأنها إعادة صياغة سلاسل الإمداد في مجالات تتراوح ما بين التقنيات الخضراء إلى التجارة الإلكترونية. كما نعمل على تسريع عمليات التطوير الداخلي والاستحواذات والشراكات لإنماء منصتنا اللوجيستية الرقمية Shipa، وهو ما نرى فيه نمواً مستقبلياً لشركتنا وصناعتنا».