loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

العقيل بحثت مستجدات العلاقات الاقتصادية مع الصين


استقبلت وزير المالية بالوكالة مريم العقيل أمس نائب وزير التجارة الصيني تشان كه مينغ، وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على متابعة نتائج زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لجمهورية الصين الشعبية، وبذل الجهود المشتركة لإنجاح المشاريع الموقعة بين البلدين الصديقين، والتي تسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة بحلول عام 2035.
حضر اللقاء سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية نبيل العبدالجليل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة