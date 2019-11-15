مال وأعمال

استقبلت وزير المالية بالوكالة مريم العقيل أمس نائب وزير التجارة الصيني تشان كه مينغ، وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على متابعة نتائج زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لجمهورية الصين الشعبية، وبذل الجهود المشتركة لإنجاح المشاريع الموقعة بين البلدين الصديقين، والتي تسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة بحلول عام 2035.

حضر اللقاء سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية نبيل العبدالجليل.

