مال وأعمال

اختتمت أمس أعمال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الكويتية الصينية المشتركة، برئاسة الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية في وزارة المالية نبيل سليمان العبدالجليل عن الجانب الكويتي، وسعادة نائب وزير التجارة تشان كه مينغ عن الجانب الصيني، والتي تأتي استكمالاً للدورات السابقة للجنة الكويتية الصينية المشتركة ولمتابعة نتائج وتوصيات زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لجمهورية الصين الشعبية في شهر يوليو 2018 وذلك لتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي أبرمت في تلك الزيارة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح العليا للبلدين الصديقين.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالشؤون الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، المالية والتنموية، وذلك في ظل التنامي المستمر والملحوظ للعلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع بآليات التعاون بما يسهم بتحقيق المصلحة العليا للكويت وتدعيماً للشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين كون الصين تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لدولة الكويت في عام 2018، حيث بلغت القيمة الاجمالية للتجارة الثنائية بين البلدين ما يقارب 18.7 مليار دولار.

كما تم خلال الاجتماعات بحث ومتابعة ما تم تنفيذه من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة التعاون في جميع المجالات، اضافةً إلى التوقيع على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة الكويتية الصينية المشتركة. وفي كلمة له خلال افتتاح الاجتماع قال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية نبيل العبدالجليل «شهدت الكويت وجمهورية الصين الشعبية تبادل العديد من الزيارات رفيعة المستوى التي عكست اهتمام الكويت بدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة وآفاق أرحب، وعكست الرغبة الصادقة بتعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية، كون الاقتصاد الصيني يشكل ثاني أقوى اقتصاد في العالم، مما يمتلكه من

مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة ومتنوعة».

