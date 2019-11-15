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يستعد الفنان ماجد الكدواني لتقديم مسلسل يتناول السيرة الذاتية للبابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، ويحمل اسم «بابا العرب».

وكانت الكنيسة القبطية قد أنتجت من قبل عددًا كبيرًا من الأفلام القبطية، التي تتناول قصص الشهداء والقديسين المصريين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم على إنتاج كبير نوعيًّا، بهذا الحجم.

وقد أعدَّ المادة التاريخية للمسلسل المؤرخ الكنسي، نشأت زقلمة، وكتب الحوار د. عطا الله توفيق.

وصرح القمص بموا الأنبا بيشوي، إن الكنيسة قد حصلت على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية للمسلسل، بالإضافة إلى موافقة وزارة الثقافة

المصرية، بشرط عرضه على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط.

وسوف يتناول المسلسل 3 فترات من حياة البابا شنودة، وهي فترة الطفولة والشباب، فالرهبنة والبابوية، ثم النياحة.

يشار إلى أن مسلسل «بابا العرب» حاليًا في مرحلة الإعداد، ومن المتوقع أن يستغرق ذلك أربع أشهر، وتستغرق عملية المونتاج ثلاث أشهر

يذكر أن نظير جيد ولد في 3 أغسطس 1923 م. قرية سلام - أسيوط، ثم ترهب في دير السريان في 18/7/1954 م باسم الراهب أنطونيوس السرياني

ورسم قسًا في 31 أغسطس بعام 1958، وتوحد في مغارة تطل على منطقة تُسمّى «البحر الفارغ».

أولًا توحد في قلاية بالدير، ثم قلاية تبعد عن الدير حوالي 4 كم، ثم أخيرًا قلاية تبعد عن الدير حوالي 12 كم.

عيّن سكرتيرًا في بداية عهد البابا كيرلس السادس، ثم سيم أسقفًا عامًا للتعليم والمعاهد الدينية باسم الأنبا شنودة في 30 سبتمبر من عام 1962

أصدرت الكلية الإكليريكية مجلة الكرازة عددها الأول كان في يناير 1965، وكان رئيس تحريرها الأنبا شنودة أسقف المعاهد الدينية وبعد نياحة البابا كيرلس السادس اختارت العناية الإلهية بعد القرعة الهيكلية في 31 أكتوبر من عام 1971، نيافة الأنبا شنودة، ونصب بابا وبطريرك للكرازة المرقسية في 14 من شهر نوفمبر من عام 1971 وتنيح البابا بسلام يوم 8 برمهات 1728 للشهداء، الموافق 17 مارس 2012 للميلاد عن عمر يناهز 88 عامًا و7 أشهر.

