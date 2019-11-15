إضاءات

عودنا التلفزيون وعبر مسيرته على نوعية من البرامج التي تمتلك لغة الاكتشاف، وتمثل منصة لانطلاق الكثير من الكوادر الإعلامية والفنية.

واليوم، حينما نتوقف عند عدد بارز من نجوم الإعلام، نكتشف بأنهم كانوا النموذج الحقيقي لما يمكن تسميته بأبناء أو بنات الإعلام والتلفزيون.

نعرف الكثير من العناصر، من مذيعين ومذيعات، وإعلاميين، كانت بدايتهم مع برامج الأطفال، وبالذات مع الإعلامية القديرة ماما أنيسة (أنيسة جعفر) وكم آخر من الأسماء التي وجدت طريقها عبر عدد من البرامج والفقرات الإعلامية، التي أسهمت في اكتشاف مواهب وقدرات عدد من الفنانين والإعلاميين.

أبناء التلفزيون هم اليوم نجوم وكوادر إعلامية تحتل موقعها، وتحقق حضورها، لذا تأتي الدعوة لمزيد من البرامج التي تحتفي بجيل الشباب الذين نراهن عليهم ليكونوا مستقبل الإعلام.. ووجهه الجديد.

إن وجود برامج متخصصة لاكتشاف المواهب تبدأ من خلال شكل ومضمون جميع البرامج، بحيث يتم الالتفات إلى لغة الاكتشاف لتكون هي الحاضر الأساسي.

وهي دعوة لاكتشاف جيل جديد.. يمثل غدنا الإعلامي.

وعلى المحبة نلتقي

