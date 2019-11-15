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أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، امس الاول أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة وهما المطرب المصري علي الحجار، والأديب العراقي باسم محمد فرات. وقال الأمين العام للمركز، حبيب بن محمد الريامي، في مؤتمر صحافي إن «جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب جائزة سنوية يتم منحها بالتناوب دورياً كل سنتين، بحيث تكون تقديرية في عام يتنافس فيه العرب عموما، وفي عام آخر للعمانيين فقط». وأضاف: «الجائزة شملت هذا العام ثلاثة مجالات للعرب عموماً، وهي مجالات دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة، والطرب العربي عن فرع الفنون، وأدب الرحلات عن فرع الآداب». وقال إنه تم حجب الجائزة في مجال علم الاجتماع، بينما فاز بها في مجال الطرب العربي الفنان الحجار من مصر، وفي مجال أدب الرحلات فاز بها الأديب فرات من العراق، والمقيم في نيوزيلندا. وبلغ عدد المرشحين للجائزة هذا العام 157، بينهم 78 في مجال دراسات علم الاجتماع و27 في مجال الطرب العربي و52 في مجال أدب الرحلات. ويحصل كل فائز على وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب ومبلغ مالي قدره 100 ألف ريال عماني.