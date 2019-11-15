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من أشعار د. مانع بن سعيد العتيبة، أطلق الفنان حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «خطير» من ألحانه وغنائه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، واضعاً تميزاً وانفراداً مختلفاً في أسلوب اللحن والتوزيع المتناسق مع كلمات الأغنية الجميلة ذات التفاؤل والثقة، والتي قال بها الشاعر: خطير في طبعك خطير بلونك خطير يا ربي يكون فـ عوني ولي يحبك صار لك مجنونك وأنا أحبك موت لو لاموني خطير يلي تمتلكني عيونك اقرا جنون الحب وسط عيوني لو هز في يوم الغرام ركونك أنا من اسبابك تطيح اركوني ووضع حسين الجسمي في لحنه لأغنية «خطير» مقام «الكورد» ضمن إيقاعات عربية أصيلة ممزوجة بروح الإيقاعات الإماراتية الحديثة، مؤكداً أداءه وأسلوبه الغنائي المتفرد، الذي لا يشبه أحداً.