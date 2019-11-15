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لا حديث للعالم ولعشاق الفن السابع في انحاء المعمورة هذه الايام الا عن النجم يواكيم فينيكس وبمناسبة عيد ميلاده الذي مر منذ ايام ففي 28 أكتوبر ولد الفنان الأميركي يواكيم فينكس عام 1974 وهو من اصول تعود الى مدينة بورتريكو في اميركا الجنوبية ، وهو نجم أحدث ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة بعد عرض فيلمه الجديد «joker» الذي تسبب في جدل واسع ونقاشات مختلفة على المستوى الفني والنفسي والأمني أيضاً.

- من هو يواكيم فينكس؟

أكمل يواكيم في هذا الشهر عامه الـ45 وأكمل في نفس العام 24 فيلما، بقيامه البطولة في فيلم «joker»، وكانت أولى أدواره البارزة عام 1999 في فيلم «8mm»، ولكنه بدأ المشاركة في أعمال منذ الثمانينيات.

ولد يواكيم فينيكس جواكين رافائيل في بورتوريكو، وهو الطفل الأوسط في أسرة مكونة من 5 أبناء، كان والداه من الولايات المتحدة، فوالدته من عائلة يهودية في نيويورك، ووالده لكاليفورنيا

وينتمي فينيكس إلى عائلة فنية ضمت أشقاءه ريفير فينيكس الممثل الأميركي الراحل عام 1993، وهو ناشط في مجال حقوق الحيوان، وأخته رين فينيكس وهي ممثلة ومغنية، وسمر فينيكس وهي عارضة أزياء وممثلة. وهو ممثل، موسيقي، ومغني راب، من مواليد سان خوان، بورتوريكو، تلك التي لم يعش فيها سوى 4 سنوات الأولى من حياته، ثم انتقل بعدها إلى لوس أنجلوس، بعد انتقالات مختلفة حيث سافر أيضاً مع والده إلى المكسيك، وعاد بسبب وفاة الأخ.

- مواهب متعددة.

حاز فينيكس على جائزة الغولدن غلوب عن دوره في فيلم «Walk the Line» الذي تم إنتاجه عام 2005، كما حاز على جائزة جرامي الموسيقية عن تسجيله للموسيقى التصويرية لنفس الفيلم، يمارس فينيكس نشاطات أخرى بجانب التمثيل فهو يقوم بإخراج أغانٍ مصورة، إضافة إلى إنتاجه أفلاماً وبرامج، كما يعرف بدوره في مجال حقوق الحيوان، ومن أشهر أفلامه «8MM، Gladiator، وSigns».

قدم فينيكس شخصية الجوكر بعد عدد كثير من النجوم سواء الذين جسدوا الشخصية في السينما أو بالصوت في أفلام الكرتون، ويٌلقب فينكس بـ «فتى هوليوود غريب الأطوار»، نتيجة للشخصيات المركبة والنفسية التي لعبها في عدد من الأفلام، لذلك رأى كثير من النقاد أنه الأنسب لتقديم الاضطرابات النفسية التي واجهت الجوكر الإنسان قبل تحوله للجوكر المجنون.

حقق الفيلم نجاحاً كبيراً وإيرادات مهولة جعلته يتصدر في السينمات العالمية، ولكنه أحدث ضجة كبيرة نتيجة لما يقدمه من مضمون رأى البعض أنه يدعو للعنف والفوضى، ورغم تجسيد العديد للشخصية ولكن سيحسب لفينكس أنه لعب الدور في مرحلة تحول الجوكر من البطل الشرير الذي يطارده باتمان إلى رمز للتمرد وحاز على إعجاب الجماهير..انه باختصار شديد النجم الرائع يواكيم فينيكس.

