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«هناك تشابه كبير بين السينما المكسيكية و السينما المصرية عقب الأزمنة.. وكلاهما مر بعصور ذهبية خرج خلالها عدد من الكلاسيكيات التي أثرت السينما المحلية والإقليمية وأحيانا العالمية. أيضا كانت هناك فترة ركود.. سواء على المستوي الفني أو في حجم الإنتاج ولكن السينما المكسيكية استطاعت بفضل جيل جديد من المخرجين أن تعود إلى الصدارة مرة أخرى.

بهذه الكلمات تحدث المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار وإدارته للسينما المكسيكية لتكون «ضيف شرف» في الدورة 41 من عمر المهرجان هذا العام».

وأضاف: «الآن ونحن نأمل في عصر ذهبي جديد للسينما المصرية يقوده عدد من المخرجين وصناع السينما المستقلة علينا أن ننظر إلى التجربة المكسيكية لربما نستلهم منها الأفكار والطريق الذي يصل بنا إلى ما نحلم به ونريده». هذا ويقيم المهرجان خلال دورته الحالية احتفالية موسعة تشمل العديد من الفعاليات حيث تم تكريم شخصيتين بارزتين في صناعة السينما المكسيكية، هما؛ السيناريست والمخرج المخضرم جويرمو أرياجا الذي ترشح للأوسكار، وحاز على جائزة السيناريو من مهرجان كان السينمائي.. والمخرج كارلوس ريجاديس صاحب الأسلوب الشعري التجريبي، الفائز بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان.. كما يشارك السيناريست «ميشيل فرانكو» الحائز على جائزة «نظرة ما» من كان لمرتين وجائزة أفضل سيناريو من المسابقة الدولية لنفس المهرجان .. ويشارك فرانكو في عضوية لجنة التحكيم في المسابقة الدولية لهذه الدورة.. أيضا المخرج غابريل ريبشتاين الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين عام 2015 وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين الذي قدم النسخة المكسيكية من «بداية ونهاية» لنجيب محفوظ.

ويشمل برنامج الاحتفالية محاضرة يلقيها جويرمو أرياجا، في الموجة الجديدة في السينما المكسيكية بالأفلام التي كتبها مثل «بابل» و»21 جرام» كما يتم عمل حوار مفتوح مع المخرج كارلوس ريجاديس حول أعماله السينمائية، إلى جانب مشاركة الضيوف الأربعة في مائدة مستديرة حول صناعة السينما في المكسيك.

هذا ويعرض المهرجان ضمن هذه الاحتفالية «10» أفلام مكسيكية ما بين كلاسيكية وحديثة منها افلام لهؤلاء الضيوف الاربعة من اختيارهم هم شخصياً ومن هذه الأفلام «ضوء صامت»، «التركيبة السرية»، «الدفنات الثلاث لميلكادس إستراداه»، «ريح سوداء»، «600 ميل»، «عقوبة مدى الحياة»، «هو»

من جانبه تحدث خوسيه أوكتابيو تريب، سفير المكسيك بالقاهرة خلال المؤتمر الصحافي للمهرجان مشيداً بتواجد السينما المكسيكية «كضيف شرف»في هذه الدورة وقال: إن قرار استضافة «القاهرة السينمائي» أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، لدولة المكسيك لأول مرة لهو شرف كبير للمكسيك وصناعتها السينمائية.. كما يعد أيضا حافزاً مهماً لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون بين المكسيك والشرق الأوسط وإفريقيا

وأضاف ويترسخ هذا التعاون من خلال السينما التي تتمتع مصر بتاريخ عريق في صناعتها ووجود السينمائيين من بلدي هنا في القاهرة يؤكد على هذا التعاون لهذا نشعر بامتنان شديد للمهرجان ونتمنى للجمهور المصري أن يستمتع بالأفلام المكسيكية. وأوضح «تريب» أن صناعة السينما المكسيكية تشهد منذ مطلع هذا القرن طفرة هائلة وكبيرة كماً وكيفاً مما يشير ويقود إلى عصر ذهبي لهذه السينما مؤكدا ان مؤشرات الصناعة السينمائية تسير في الطريق الصحيح ويكفي أن نشير الى أن المكسيك أنتجت في عام 2017، أي منذ عامين 176 فيلما وزاد العدد في 2018 إلى 186 فيلما، وتعد هذه الأرقام قياسية، بكل المقاييس مقارنة بالسابق حيث نمت صناعة بمعدل أربعة أضعاف مما كان له تأثير ايجابي على اقتصاد المكسيك.

