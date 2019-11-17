أول النهار

قدمت سفيرة الكويت لدى كندا ريم الخالد أوراق اعتمادها للحاكم العام لكندا جولي باييت سفيرة مقيمة فوق العادة.

وقالت السفيرة الخالد في تصريح خاص لـ (كونا) ان العلاقة المتميزة والمتطورة التي تربط الكويت بكندا تمتد لأكثر من نصف قرن منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

ونقلت السفيرة الخالد تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحاكم عام كندا وأعربت عن «تطلعها الى رفع العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين لا سيما في المجال التعليمي والثقافي والصحي والدفاعي والاستثماري». وأعربت السفيرة الخالد عن «اعتزازها وفخرها» بنيل ثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتعيينها سفيرة للكويت لدى كندا «كأول سفيرة امرأة تترأس البعثة الدبلوماسية الكويتية في كندا بلد التعددية العرقية والفكرية والثقافية المتنوعة».

