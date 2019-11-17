أول النهار

دعا القنصل العام للكويت في هونغ كونغ ومكاو صلاح السيف أول من أمس الجمعة الرعايا الكويتيين من طلبة ومصطافين ومقيمين الى الابتعاد عن مناطق الاحتجاجات التي تشهدها حاليا جزيرة هونغ كونغ وشبه جزيرة كاولون.

وقال السيف لـ (كونا) ان القنصلية الكويتية خصصت خطاً ساخناً للرد على استفسارات المواطنين الكويتيين ومساعدتهم من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 0085298211669.

كما ناشد السيف المواطنين الكويتيين تأجيل سفرهم غير العاجل او الضروري الى هونغ كونغ لحين استقرار الأوضاع هناك متمنيا السلامة للجميع والأمن والاستقرار لهونغ كونغ.

