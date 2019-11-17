أول النهار

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أشاد رئيس هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد الوزني بالعلاقات الكويتية - الأردينية التي وصفها بالمتميزة والراسخة مشيرا الى أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة 18 مليار دولار.

وقال الوزني في لقاء صحافي على هامش الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له للكويت للترويج للاستثمارات في بلاده بعد اقرار حزمة من التشريعات الجديدة لمتعلقة بالاستثمارات الاجنبية في الاردن: أن أحد الاستثمارات العربية في المملكة هو استثمار اماراتي بمراكز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة اربد يخدم دولة الامارات حيث يعتمد على الطاقات البشرية المميزة الموجودة في الأردن، موضحا اننا اليوم في الثورة الصناعية الرابعة لم نعد بحاجة لنقل البشر لدولة ما للاستفادة من خدماتهم،املا ان تستثمر الكويت في مثل هذا النوع من المواضيع المهمة.

واشار الى أن العنصر البشري الأردني مميز فهناك 21 في المئة من المشاريع الريادية في المنطقة خرجت من الأردن عبر شبابه وأفكارهم.

وحول نوع الترتيبات التي تمت مع السفارة للترويج لهذه القوانين والتشريعات الجديدة قال الوزني: ان اللقاء الأول كان مع الهيئة العامة للاستثمار والذي تميز بشكل مباشر عن العلاقة والمصالح المشتركة وتم عرض الفرص الاستثمارية وكيفية التواصل ما بين الجهتين من اجل تنمية فرص الاستثمار.

وأشار الوزني ان الاستثمار الكويتي يتميز بانه نوعي سواء كان على مستوى الفوسفات او شركات الاتصال اضافة الى البنية التحتية وقطاع العقارات والطاقة المتجددة والتي تعتبر مفيدة للطرفين الكويتي والأردني.

وأضاف ان الاستثمار الكويتي متقدم في الأردن حيث ان المستثمر الكويتي مهتم بالسوق الأردني بشكل مباشر وهذا تم بناؤه على نوع العلاقة ما بين البلدين، لافتا الى أن البلدين قد وقعا على اتفاقية تجارة حرة مشتركة في عام 2001 وكذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي وهذا ما أعطى نوعا من الاطمئنان للمستثمرين من كلا البلدين.

وحول طبيعة الرسالة التي لابد ان تصل للمستثمر الكويتي ذكر الوزني ان القرارات الجديدة التي اتخذتها الأردن والتي تخص المستثمر الكويتي والتي تتعلق باستقرار التشريعات وجود مكتب متخصص بشؤون المستثمرين في الخليج تم اطلاقه في الكويت حيث سيسهل عمل المستثمر الكويتي سواء كان حالياً أو في المستقبل.

وأضاف الوزني انه تم الاهتمام أيضا بالجالية الأردنية في الكويت حيث سيعنى المكتب الخاص بشؤون المستثمرين في الخليج بتسهيل أمور المغتربين، كما ان الامر الجديد الذي جئنا به هو الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في قطاعات الصناعة والزراعة الخدمات وهي فرص واعدة ومتميزة للاستثمار. وأفاد الوزني ان لقاء غرفة التجارة والصناعة الكويتية كان نوعياً لأنهم كانوا مهتمين بحزمة الفرص المتاحة ونوعية العلاقة مع المستثمر الكويتي.

وبشأن استقبال الجالية الأردنية لخبر مكتب الاستثمار في الكويت قال الوزني ان رأس المال ذكي لأنه لا يطمئن في الدخول الا اذا كان هناك عائد استثماري ونحن قادمون برسالة جديدة والمهم اليوم ان صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعتبر اهم الصناديق السيادية الأردنية والتي تصل موجوداته اليوم حوالي 17 مليار دولار مهتم بأن يشارك بالفرص الاستثمارية حيث يعطي هذا الصندوق نوع من الطمأنينة.

وقال الوزني انه معنا اليوم شركاء عدة سواء من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي تعرض فرص حقيقية للاستثمار بعوائد واضحة اضافة الى المناطق التنموية التي عرضت أيضا فرص سواء في منطقة معان او المفرق او المدن الصناعية وهذه تعتبر أمور واضحة امام المستثمر الكويتي فرأس المال الذكي الذي يتطلع للعائد وهذا سيكون امامه فنحن نريد ان نصنع قصص نجاح.

وأشار الى أن هذه هي الجولة الأولى له ولمسؤولي القطاعات الاقتصادية خارج المملكة بعد اقرار الباقة التشريعية الجديدة في الأردن وتم البدء في الكويت وبعدها المملكة العربية السعودية، لافتا الى وجود توجيهات ملكية واضحة بالاهتمام بالمستثمر العربي واعطائه جميع التسهيلات.

