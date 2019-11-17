أول النهار

أشاد سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي بمستوى العلاقات بين الكويت والاتحاد الاوروبي مشيرا الى ان الجانبين يتمتعان بعلاقات قوية ومتينة في مختلف المستويات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها البديوي خلال اللقاء الدوري الذي جمع رئيسة وأعضاء وفد العلاقات مع شبه الجزيرة في البرلمان الاوروبي مع رؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بمقر البرلمان مساء امس الخميس.

وأشاد بما ذكرته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته يوم الاثنين الماضي في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي بأن جميع الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الاوروبي ترحب بأي مبادرة قد تتقدم بها الكويت للتهدئة ودعم السلم والأمن في منطقة الخليج.

وأكد ان الكويت ستواصل دورها الحاسم في دعم السلام والأمن في الشرق لاوسط.

وعلى صعيد اخر شدد السفير البديوي في الكلمة ذاتها على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في بناء الجسور بين الشعوب وتبادل الخبرات ووجهات النظر فيما بينها.

