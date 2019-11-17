أول النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أول من أمس الجمعة عن اقلاع طائرة الاغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية الى السودان على متنها عشرة أطنان من الأدوية وحليب الأطفال لايصالها للشعب السوداني الشقيق.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج لـ (كونا) ان المساعدات الاغاثية تأتي استكمالا للمساعدات السابقة التي قدمتها الكويت عبر الجمعية بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأشار المعراج الى تعرض السودان في أغسطس الماضي الى سيول في عدد من الولايات السودانية تسببت بنزوح كبير وبأضرار فادحة بالممتلكات.

وأوضح أن الجمعية ستنسق مع الهلال الاحمر السوداني لايصال الأدوية الى المستشفيات بشكل عاجل والاطلاع على الاحتياجات لتوفيرها خلال الايام المقبلة.

وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الكويتية لتسخير الطائرات ووزارة الخارجية الكويتية على المساهمة في انجاح المهمة الانسانية.

