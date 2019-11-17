الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء لكشف الحقيقة ولإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم.

وقال في بيان أصدره أمس: لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس بي وبأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان.

وفيما يلي نص البيان:

قال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ صدق الله العظيم

لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس بي وبأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل او برهان وهذه ليست من عادات وأطباع أهل الكويت الأوفياء حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف دون برهان امتثالا لنهي المولى عز وجل في الآية الكريمة.

ان صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم انشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها اغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها،

وهنا أود التأكيد أنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق والحسابات ولم أخرجها عن النشاط المنشأة من أجله،

كما أود أن أشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لاجراء التحقيقات اللازمة في شبهات حماية المال العام ولمحاسبة المقصرين ان وجدت،

وأنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت براءتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم، فأحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن غير المستغرب من الاخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع احالة الموضوع الى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده اخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي ولا سيما الردود الواردة له، وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من سبعة أشهر وهو مايثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولاتغيب عن فطنتهم.