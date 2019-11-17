وطن النهار

الكويت «قول وفعل» بهذه الكلمات وصف رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكويت د. سامر حدادين دعمها لعمل المفوضية مشيرا الى ان المفوضية تتلقى دعما كويتيا ثابتاً سنويا بقيمة مليون دولار.

وقال حدادين في حوار مع «النهار» تناول مهام المفوضية في الكويت، ان الكويت من الدول القلائل التي توفي بتعهداتها في موعدها مثنيا على التوجيهات السامية لسمو امير البلاد ولحكمة القيادة في الكويت وشعبها على المساهمة في تخفيف المعناة عن اللاجئين في مختلف دول العالم الامر الذي جعل الكويت مركزا للعمل الانساني، لافتا الى أن اتفاق المقر الذي وقع بين الكويت والمفوضية في عام 1996 وقع من قبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد عندما كان سموه وزيراً للخارجية، مشيراً الى ان تواجد مكتب المفوضية في الكويت باعتبارها دولة نشيطة دوليا ولانها دولة فاعلة وايجابية في تعاملها مع القضايا الدولية حيث تدخلت في العديد من المرات ولا تزال تتدخل بشكل سلمي من خلال ابتكار الأدوات وتعزيز الجهود الدولية لحل الأزمات بشكل عام. واوضح حدادين ان الكويت لا تساعد فقط في تقديم المنح للمفوضية وللمنظمات الدولية الاخرى بل تسهم في العمل السياسي حيث ان مواقفها السياسية المعتدلة ساعدت وتساعد في حل الاشكاليات التي تشهدها المنطقة وربما مناطق أخرى في العالم لان حل مشكلة اللاجئ لا يكون فقط بالمال ولكن بايجاد الحلول الجذرية المستدامة للمشاكل التي تسببت في اللجوء، وتساعد بتمكين اللاجئ من العودة والاعتماد على نفسه من خلال توفير التدريب المطلوب وفرصة عمل او منحة دراسية بامكانها ان تبني انساناً ومن ثم تعيد بناء أمما ودولا قد مزقتها الأزمات والحروب والصراعات، فضلا عن اشاعة الطمأنينة بين الناس وتسهم بتقليل حجم المشكلة.

وتطرق حدادين في حديثه الى تعريف الفئات الخمسة التي تقع تحت ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهم: اللاجئون وطالبوا اللجوء والعائدون والنازحون داخليًا وعديمي الجنسية. حيث تطمح المفوضية الى ايجاد حلول دائمة مشيرًا الى أن الكويت لا تعتبر دولة لجوء بالشكل التقليدي، ولكن مساعداتها وصلت لشتى أنحاء المعمورة من دون تفرقة بين دين أو جنس أو لون.

واشاد برغبة الحكومة الكويتية في حل مشكلة عديمي الجنسية منوها الى ان المفوضية على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة والنصح في حال طلب منها ذلك من قبل الحكومة الكويتية.. وفي الحوار التالي العديد من التفاصيل:

? بداية يتواجد مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالكويت منذ سنوات عدة على ما ترتكزون في عملكم هنا بالكويت ؟

? المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تأسست بموجب قرار الجمعية العمومية في ديسمبر عام 1949 وفي عام 1950 بدأت عملها ومقرها جنيف وبدأنا بالكويت مباشرة بعد تحريرها عام 1991، وفي عام 1996 وقعنا مذكرة تفاهم او اتفاقية مقر بين المفوضية والكويت وكان لنا الشرف ان الذي وقع من الطرف الكويتي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد عندما كان يتولى منصب وزير للخارجية في ذلك الوقت، وتعمل المفوضية لتوفير الحماية والحلول الدائمة لخمس فئات من الأشخاص هم: اللاجئ وطالب اللجوء والعائدين وعديمي الجنسية والنازحين داخليا ونعمل مع الحكومات على توفير الحماية لها.

اما النظام الاساس للمفوضية الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة فيولي المفوضية مهمتين هما: توفير الحماية الدولية لهذه الفئات الخمس، إلى جانب ايجاد الحلول الدائمة لهم.

اما الحماية الدولية فتعرف باختصار بانها تمكين الاشخاص بغض النظر عن جنسهم واعمارهم وألوانهم وعرقهم دون اي تمييز كان من الحصول على الحقوق الاساسية التي وفرتها لهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ابتداء من حق الحياة وصولا الى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، اما الحلول الدائمة فهي العودة الطوعية أو الاندماج المحلي أو اعادة التوطين، والحل الامثل هو العودة الطوعية الى الوطن الأم بالنسبة للاجئ أو المنطقة التي نزح منها النازح.

فعالية وإيجابية

? الكويت ليست دولة لجوء او بها نزاعات فما سبب تواجدكم بها؟

? سبب تواجدنا في الكويت لانها دولة نشيطة فاعلة دوليا كما انها دولة ايجابية في تعاملها مع القضايا الدولية ولها العديد من المواقف السلمية من خلال ابتكار الأدوات وتعزيز الجهود الدولية لحل الأزمات بشكل عام.

وأود ان اشير هنا لاستضافة الكويت لمؤتمر المشاورات اليمنية كما استضافت 3 مؤتمرات مانحة للشعب السوري ولعبت دورا مهما في مجلس الامن ولا تزال بحكم عضويتها غير الدائمة فيه والتي ستنتهي مع نهاية هذا العام وكانت رئاستها للمجلس قيادة مثالية في الفترة الماضية، فالكويت لا تسهم فقط في المنح التي تقدمها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وللمنظمات الدولية الاخرى وهي كثيرة وانما تسهم في العمل السياسي حيث ان نهجها السياسي المعتدل ساعد ويساعد في حل الاشكاليات التي تشهدها المنطقة وربما في مشاكل دولية اخرى لان حل مشكلة اللاجئ مثلا لا تكون فقط بالمال ولكن بايجاد الحلول لهذه المشاكل وانهاء اسباب اللجوء، كما تساعد في تمكين اللاجئ حتى يستطيع أن يعتمد على نفسه ويحفظ كرامته.

فاحيانا ايجاد فرصة عمل تكون مساعدة لحل مشكلة اللاجئ واحيانا تكون منحة دراسية تبني انساناً واشاعة الطمأنينة بين الناس وتقلل من حجم المشكلة والكويت لديها دور فاعل وكبير في كل ما ذكرت.

وأود أن اذكر هنا ان الكويت منذ 2013 الى اليوم اسهمت بما يزيد على 425 مليون دولار لمساعدة النازحين واللاجئين في دول كثيرة مثل اليمن والعراق وتركيا ولبنان والاردن من خلال المفوضية فقط، والكويت ايضا كانت سباقة في حشد الدعم ومثال على ذلك أنها تتربع اليوم على المرتبة 15 وفق احصاءات 2018 في العالم كدولة مانحة للمفوضية واذا ما قيست بعدد السكان فالكويت تحتل المرتبة الـ 5 على مستوى العالم وهذا مركز عظيم حيث انها تنافس دول عظمى في مجال الاقتصاد والمساحة وعدد السكان ونتمنى ان تتقدم في احصاءات 2019.

? أطلقتم حملة فرحة العيد كيف تقيمونها؟

? بالفعل اطلقنا حملة فرحة العيد لاطفال اللاجئين واطقلت هذه الحملة من الكويت بمناسبة عيد الاضحى المبارك وكانت الاولى من نوعها في العالم العربي وهنا اود ان اشكر الحكومة الكويتية على موافقتها ودعمها لهذه الحملة التي لاقت دعما كبيرا لم تشهده المفوضية في دول أخرى.

تمكين

? كيف تقيمون عملكم مع الحكومات والدول؟

? نعمل مع اجهزة الدول من اجل تمكين هذه الحكومات من ان تكون مشاركتها فعالة - ومساهمتها في حل المشاكل على مستوى العالم لان هذه المشاركة تشكلت عبر قناة العرف الدولي لتصبح مسؤولية وتسمى بالمصطلح القانوني «مبدأ تقاسم الاعباء» واذا حصلت مشكلة ما في الكرة الارضية فمسؤولية حلها والتعامل معها ليست ملقاة على عاتق الدولة التي حدثت بها المشكلة فقط، وان كانت حماية اللاجئ هي مسؤولية دولة اللجوء، وحماية عديمي الجنسية مسؤولية الدولة المتواجدين بها، وحماية النازح مسؤولية دول النزوح، وحماية طالب اللجوء مسؤولية الدولة التي يوجد على اراضيها طالبي اللاجوء، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تساعد الدولة لحمل عبء هؤلاء اذا احتاجت هذه الدول لذلك لان بعض الدول لا تحتاج الى مساعدتنا وقد تكون تحتاج مساعدة في التسجيل او ادارة المخيمات او اقامة المدارس او في الطبابة ونحن نقدم المساعدة بقدر الحجم الذي تطلبه الدولة أو بقدر الحاجة في حال أنها كانت غير قادرة على تحمل الاعباء.

ودور المفوضية تحدده الدولة وهذا ليس بمعنى ان الدولة تفرضه وانما تمكين الشخص من الوصول الى الحقوق التي وفرتها له الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان وتقع على عاتق الدولة، وعندما لا تكون الدولة قادرة على القيام بهذا الامر يأتي دور المجتمع الدولي من باب تقاسم الاعباء، والمفوضية تأتي ممثلا عن المجتمع الدولي وتقوم بتقديم المساعدة من خلال تغطية العجز، وكلما زادت قدرة الدولة كلما قلت الحاجة الى تدخل المفوضية، وكلما قلت قدرة الدولة زادت الحاجة الى تدخل المفوضية.

فمثلا بعض الدول المستضيفة للاجئين السوريين مثل الاردن ولبنان وتركيا يتحدثون عن تاثير هؤلاء على مصادر دخل مواطنيها وعلى الاقتصاد الوطني والبنى التحتية ونحن نتفهم هذه المطالب علمًا ان هذه الدول مسؤولة وفق القانون الدولي عن حماية هؤلاء اللاجئين وتوفير الحماية لهم وهنا لا بد من تدخل المجتمع الدولي والمتمثل بالمفوضية لتقديم الدعم المالي وربما السياسي أيضًا وتقديم الاستشارات القانونية والفنية لتمكين هذه الدول من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين.

? هل جميع الدول لديها تعريف موحد للاجئ؟

? نحن نعتمد التعريف الذي نص عليه القانون الدولي وكذلك الأمر بالنسبة لعديم الجنسية والنازح نعتمد بشأنهم التعريفات التي وردت في القانون الدولي ونحن نقدم التدريب حول هذا الموضوع للعاملين بمجال خدمة هذه الفئات.

بناء القدرات

? الكويت ليست بلد لجوء او عبور وانما يتواجد بها اعداد من مواطني الدول المتضررة من الحروب بشكل كبير وبشكل قانوني كمقيمين وتقدم لهم جميع التسهلات وايضا يوجد بالكويت ما يمسى بعديمي الجنسية او «البدون»، هل لديكم تنسيق مع دولة الكويت بخصوص هذه الملفات؟

? نحن نعمل في مجال بناء القدرات وتدريب المسؤولين الحكوميين للتعامل مع الفئات الخمسة السالفة الذكر وفعلا هناك أعدادلمواطني الدول المصدرة للاجئين بسبب المشاكل التي تحدث هناك مثل السوريين، اليمنيين، الصوماليين والعراقيين وغيرهم من الجنسيات الاخرى ولا يوجد تعارض بان تكون مقيماً شرعياً باقامة وعقد عمل وتكون من بلد مصدر للجوء فاللاجئ طاقة وهو انسان ومجموعة حقوق لديه الحق في الحياة والتعليم ومثله مثل اي مقيم بالكويت بالمعيار الدولي الذي تطالب به المفوضية في التعامل مع هؤلاء ان تعطى له الحد الادنى المتاح للاجانب.

واذا نظرنا الى الحقوق التي نصت عليها اتفاقية 1951 هناك نوعان منها حقوق يتساوى فيها طالبو اللجوء مع المواطن وحقوق يتساوى فيها طالب اللجوء مع الاجنبي وتتعلق بالحق في الحياة والتقاضي ونحن دائما ما نطالب بمعاملة اللاجئ بالحد الأدنى للمعاملة التي يتلقاها الاجنبي الذي لديه حماية من دولته.

صحيح في الكويت هناك مجموعة من الأشخاص من الدول المصدرة للاجئين واذا احتاجوا مساعدة من المفوضية نحن بالتعاون مع الدولة نقدم لهم هذه المساعدة، وقد قمنا بتقديم مساعدات بالفعل لأشخاص من جنسيات مختلفة لجأوا الينا وساعدناهم فعليا من مقر عملنا في الكويت

? هل لديكم اعداد معينة لمن طلبوا المساعدة منكم ؟

? لدينا أعداد قليلة ممن لجأوا الينا وهم من مواطني الدول التي تعاني من مشاكل ومن يتواجد في الكويت باقامة قانونية ولديه اقامة شرعية.

قول وفعل

? كانت المفوضية شريك اساس للكويت في عقد المؤتمرات الثلاثة لدعم اللاجئين السوريين هل كان الدعم كافيا للموفوضية وهل اوفت الدول بتعهداتها في تلك المؤتمرات وغيرها؟

? استطيع ان اقول وبمنتهى الثقة ان الكويت من الدول القلائل في العالم التي توفي بوعدها وهناك الكثير من الدول توفي ولكن ربما تتأخر قليلا الا ان الكويت توفي بوعودها في موعدها فالكويت دولة دائما ملتزمة بما تقول (قول وفعل) في تنفيذها لتعهداتها سواء بالمبادرات أو عندما نقدم لها احتياجات طارئة جديدة لانه من واجبنا اخطار الحكومات باحتياجاتنا وبناء على تواصل دائم مع الحكومية الكويتية نشاركها بكل احتياجاتنا بأي قارة من قارات العالم.

? هل تواصلكم مع الحكومة الكويتية يلاقي استجابة سريعة؟

? نعم مثال على ذلك مبادرة فرحة العيد فقد تقدمنا بفكرة والحكومة الكويتية سباقة بالموافقة فقد تقدمنا بهذه الفكرة لدول اخرى ولم تلاقي استجابة وترحيبا بهذه السرعه التي تبين روح العطاء الانساني المتأصل في دولة الكويت حكومة وشعبا ونحن نأمل في اقامة حملات اخرى في نفس السياق في دولة الكويت.

تعاون

? كيف تصف لنا علاقتكم مع منظمات المجتمع المدني الكويتية المعنية بمساعدة اللاجئين في دول العالم؟

? لدينا تعاون ليس فقط مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وانما مع قطاع الاعمال ايضا فهناك مساهمات وشراكات مثمرة معهم وهي كثيرة كما أن هنالك العديد من الشخصيات الخيرة التي تقدم مساهمات نقدية كتبرعات لدعم اللاجئين عبر المفوضية.

معايير جمع الاموال

? هل لديكم معايير لجمع هذه الاموال؟

? أي حكومة او مؤسسة او شركة او فرد يريد ان يقدم دعماً نقبله شريطة ان تكون اموالاً مشروعة ومعلومة المصدر ولدينا معايير النزاهة والشفافية فنحن لا ناخذ تبرعات من بعض الشركات المنتجة للمواد الضارة بالصحة على سبيل المثال.

? وماذا عن برنامج الزكاة؟

? فعلا لدينا برنامج الزكاة والمؤيد بخمس فتاوى من 5 جهات اسلامية في العالم الاسلامي تجيز دفع الزكاة للاجئين عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتبار ان الفتوى تؤكد ان اللاجئ يقع ضمن الفئات التي تستحق الزكاة، والفريد في هذا الموضوع ان برنامج الزكاة الذي قدمته المفوضية نال افضل جائزة برنامج زكاة من احدى المؤسسات العمل المالي الاسلامية في جنوب افريقيا ويتم توزيعه وفق الشروط الشرعية المعتمدة من الجهات الاسلامية.

? وهل لديكم تواصل مع مكاتب المفوضية المتواجدة في المنطقة خصوصا الدول التي تعيش نزعات وحروباً؟

? نعم لديدنا تعاون فمؤخرا شاركنا في الانتهاء من تنفيذ برنامج ساهم فيه الصندوق الكويتي للتنمية الذي بلغ 10 ملايين دولار لصالح اللاجئين السوريين في شمال العراق.

? وكيف تقيمون مبادرة الكويت في دعم الروهينغا؟

? تلقينا تبرعات لصالح الروهينغا من بيت الزكاة الكويتي وهو الاول من نوعه في العالم وأقصد بذلك أن التبرع قادم من بيت زكاة مباشرة عبر المفوضية، وهناك تعاون فيما بين المفوضية والدولة حيث تقدم الكويت مليون دولار للمفوضية سنويا تمكن المفوضية من صرفها في اي أزمة انسانية في العالم.

البدون

? هل لديكم تواصل مع الحكومة الكويتية بخصوص ملف البدون وكيف تقيمون معالجتها لهذا الملف؟

? نتابع الجهود الكويتية لحل هذا الملف ونتمنى للحكومة الكويتية التوفيق في مساعيها لحل هذه المشكلة المستعصية القديمة، وقد دعيت لاجتماع ضم مسؤولين كويتيين وقد أبدينا في هذا الاجتماع الاستعداد لتقديم المساعدة والنصح حول المعايير الدولية التي يجب أن تتوافر، ونحن حريصون على تقديم النصح بشكل مباشر وغير مباشر، بشكل مباشر عندما تطلب منا الحكومة فنتوجه لها عبر الاجتماعات الثنائية أو المؤتمرات الدولية، وبشكل غير مباشر عبر تدريب الكوادر والمسؤولين وتوعيتهم وقد شاركت فعلا وعلى مدى سنوات من عملي في المفوضية في اكثر من ورشة عمل عربية حول موضوع عديمي الجنسية ونحن نسعى من خلال هذا العمل لتنمية الوعي بمن هم الاشخاص الذين ينتمون الى هذه الفئة وكيفية التعامل معهم وكيفية التعامل الثنائي بين المفوضية وكل دولة، ووفق للظروف المتاحة يتم تقديم النصح والخبرات التي تمتلكها المفوضية بهذا المجال، كذلك لدينا اتفاقيات تخص عديمي الجنسية ولدينا خبرات وادارات تعمل في هذا المجال ونلجأ لها عندما نسأل عن هذا الموضوع من قبل المسؤولين في الدول التي نعمل معها ونزود الدولة بالنصح من خلال قنوات التواصل الرسمية المتعارف عليها.

تواجد عديمي الجنسية ليس في الكويت فقط وانما يتواجدون عبر دول العالم كيف ترى هذا الامر؟

عدد الاشخاص عديمي الجنسية في العالم يصل الى 10 ملايين شخص والمفوضية قامت باطلاق حملة «انا انتمي» في عام 2014 وتسعى بالتعاون مع الدول الى جعل العالم في عام 2024 عالماً خالياً من عديمي الجنسية والحديث حول هذا الموضوع طويل والطرق والتعهدات التي تقدمها الدول للحد من انعدام الجنسية، وحلولها كثيرة مثل تسجيل المواليد وعقود الزواج وتمكين المراة من اعطاء جنسيتها الى اطفالها وهذه أمثلة على الأمور التي يتوجب على الدول ممارستها ونحن نقدم النصح والارشاد في هذا المجال.

شكراً للسيد جواد بوخمسين ومجموعته القابضة

توجه حدادين بالشكر للسيد جواد بوخمسين رئيس مجلس ادارة مجموعة بوخمسين القابضة على اهتمامه بعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرا الى أن هذا الاهتمام يأتي من رجل اعمال ليس غريبا عن البيئة الكويتية وليس غريبا هذا الاهتمام على عائلة بوخمسين.

وقال: نحن نقدر اهتمامكم بعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ونشكركم على هذه الفرصة التي تمكننا من الاطلالة على قراء «النهار» لاطلاعهم على عمل المفوضية.