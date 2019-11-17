وطن النهار

تتجه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إلى رفع رواتب ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة العاملين في القطاع الأهلي، في خطوة من شأنها معالجة مشكلة انسحاب البعض من العمل نظرا لتدني معاشات دعم العمالة، بخلاف ما هو مقرر في رواتب المعاقين المسجلين على الهيئة.

في هذا السياق، كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي لـ «النهار»، عزم الهيئة للتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة حيال هذا الموضوع بعد رصد مواطن الخلل والتأكد من سبب تراجع الموظفين في القطاع الخاص، مؤكدة أنها ستبحث مع القوى العاملة سبل تعزيز رواتب المعاقين العاملين في القطاع الخاص من خلال زيادتها لتكون أكبر من تلك التي يتقاضونها في هيئة شؤون المعاقين.

وأكد العوضي، أن الهيئة مقبلة على نقلة نوعية في تقديم أرقى الخدمات لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، لاسيما في توظيف أكبر عدد من أشخاص ذوي الاعاقة ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم، لافتة إلى أنهم تمكنوا من توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد المصارف لتوظيف الاشخاص من ذوي الاعاقات البسيطة والمتوسطة في مختلف أنواعها في البنوك لمد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، أي غير محددة المدة، معتبرة أنها خطوة جميلة جدا تبث الأمل على تعيين أكبر عدد منهم مع المتابعة على استمراره في الوظيفة. وأضافت: أنه «ضمن حملة شركاء لتوظيفهم هناك برامج اخرى تشمل برامج المساج الاكلينيكي والمؤذن، مبينة أنهم يعملون عليها، غير أنهم بانتظار اعتماد البرنامج من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرة إلى أنه عند الموافقة في اعتمادها سنبدأ للعمل على اطلاقها بشكل فعال على ارض الواقع، بالتعاون مع وزارتي الاوقاف والصحة في المسقبل القريب.

وبينت أن الهيئة ارتأت الاستعانة بخبير لدراسة الوضع ورصد مواطن العقبات لتلافيها، الامر الذي اطلق بشأنه حملة شكراء لتوظيفهم، بالرغم من المخاوف التي شهدناها في الميدان من قبل المعاق نفسه وولي امره وكذلك المؤسسات المشغلة التي تنظر للفرد بنظرة العطف باعتبار أنه لم يتعلم على الدمج منذ البداية، موضحة أن الهيئة حققت نجاحا خاصة بعد حماس هذه الفئة من العمل، لاسميا انهم يعتبرون التوظيف فرصة لهم ليثبتوا بأنهم قادرين على تحقيق النجاح والانجاز.

وقالت العوضي إن البنوك رأت نجاح التجربة بكل المقاييس، باعتبار ان عنوان الاشخاص ذوي الاعاقة كان دائما «التحدي نحو الاستمرارية»، مشيرة إلى اهمية استمرار التعاون والعمل على التعامل مع هذه الفئة كغيرها، خصوصا انهم يمتلكون قدرات عالية يبرزونها خلال العمل، وهي الطريقة المثلى لتغير مفهوم المجتمع نحو المعاق..

وذكرت أن الهيئة تعمل على آلية في تقدم المعاقين واختيار مجموعة منهم للتدريب ثم التأهيل بمدة تقارب السنة، مبينة أن هناك عوائق يجب التغلب عليها مثل موضوع تدني دعم العمالة مقابل رواتب المعاق، ما ترتب عليه سحب الاهالي ابناءهم من بيئة العمل، مؤكدة أن هناك تحركا مع القوى العاملة لتلافي هذه المشكلة.

