وطن النهار

وقعت الكويت اتفاقية تعاون مع رئاسة جامعات ليون واتفاقية خاصة مع جامعة (ليون 3) بهدف تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.

ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الكويتي رئيس المكتب الثقافي الدكتور يعقوب الشمري وعن الجانب الفرنسي كل من رئيس تجمع جامعات ليون الدكتور خالد بوعبدالله ونائب رئيس جامعة (ليون 3) ممثلا عن رئيس الجامعة غيوم روسيت.

وقال الشمري في تصريح لـ (كونا) ان تلك الاتفاقيات تفتح الافاق نحو التبادل الطلابي وتبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة من برامج التنمية والبحث العلمي والتطوير.

وبين ان جامعة ليون يندرج تحت مظلتها 12 كلية وجامعة من ضمنهم ليون 3 (كلية الحقوق) الذي تم كذلك توقيع اتفاقية خاصة معهم.

واضاف ان مدينة ليون تعتبر مركزا اوروبيا بارزا للعلم والبحث العلمي وتضم مدارس عليا كبيرة لا يستهان بها ما يحقق الاهداف المرجوة بالحاق اكبر عدد ممكن من الطلبة الكويتيين فيها لتخريج كوادر شبابية مؤهلة تخدم الوطن.

