وطن النهار

التمويل الكشفي العربي، حيث نال كل من رجل الأعمال ابراهيم طاهر البغلي والمحامية خولة مبارك الحساوي المقعدين خلال اجتماعات المنظمة الكشفية العربية التي عقدت بالمركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة. ويعد فوز الكويت بالمقعدين الاول في تاريخ صندوق التمويل الكشفي العربي الذي يدعم الأعمال التطوعية والإنسانية والتنمية المستدامة وبرامج الشباب في الوطن العربي. يذكر ان صندوق التمويل الكشفي العربي تأسس في عام 1984 لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات بعض الجمعيات الوطنية الكشفية فى دعم الاعمال التطوعية والانسانية والتنمية المستدامة وبرامج الشباب والمساهمة في المشروعات التي تهدف إلى تنمية وازدهار الحركة في الوطن العربي.

