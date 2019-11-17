وطن النهار

أكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج أنه تم وضع خطة عمل مكثفة تضمنت دمج جميع النوبات بالمراكز للعمل في منطقة جليب الشيوخ من تاريخ 5 من نوفمبر الحالي.

وأوضح الخرينج في تصريح صحافي بأنه تم تغيير موعد دخول المكابس لرفع المخلفات بمنطقة الجليب حيث تم ادخال المكابس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا لظروف المنطقة ، لافتا إلى دعم المنطقة بحاويات حجم 240 لتراً لكل وحدة سكنية بمنطقة الحساوي فضلا عن تدعيمها بحاويات 1100 لتر.

وناشد قاطني المنطقة بالتعاون مع مفتشي ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق للحافظ على النظافة والقضاء على كل ما يشوه المنظر العام لاسيما وان ذلك يساعد بالارتقاء بمستوى النظافة.

