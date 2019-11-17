وطن النهار

وقع القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا ومدير وحدة الاستشارات والدراسات في مركز التميز في الإدارة التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. محمد زينل اتفاقية مع المهندس أنور حبيب غضنفري رئيس اللجنة الإدارية والمالية لجمعية مشرف للقيام بدراسة الهيكل الوظيفي والنظم الإدارية للجمعية وتقديم خدمات استشارية لتطوير نظم العمل ووضع معايير قياس الأداء للإدارات ليتناسب مع تطلعات مجلس الإدارة والمساهمين في السنوات المقبلة مع مركز التميز. ومن جانب آخر استقبل زينل، عميدة كلية الاستمرارية في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأميركية كيلي أتوا، وذكر أن مثل هذه الزيارة تأتي لمناقشة ولتبادل الثقافات والخبرات ولدراسة تطوير المناهج والتباحث في برامج استمرارية الأعمال، مؤكداً ان الكلية تتشرف بهذا اللقاء والزيارة، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات الأكاديمية. تساعد الكلية على رفع مستوى الشأن الأكاديمي من خلال التعرف أكثر على ما تقدمه الجامعات والاستفادة من هذه التجارب الأكاديمية.