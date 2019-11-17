مرصد النهار

فيما كان مشروع مدينة المطلاع حلماً في وقت ما بات اليوم حقيقة بعد أن أصبح مشروع دولة وليس فقط مشروعاً للاسكان بل تجاوز الطموح ذلك لتكون المدينة من أجمل مدن الكويت والتي تضم 28.288 الف وحدة سكنية وتستوعب 400 الف نسمة على مساحة تزيد عن 100 كيلو متر مربع بما يجعلها الأكبر جغرافيا للرعاية السكنية في المنطقة. «النهار».. التقت مراقب الاعمال المدنية في المنطقة الرابعة وممثل المهندس في العقد الثاني بمشروع المطلاع المهندس راشد العنزي الذي اوضح اموراً عدة حول المشروع، وإليكم الحوار : ? ماذا يضم المشروع حاليا من اعمال ؟

? تحتوي مدينة المطلاع على 18 مشروعا منها 4 بنية تحتية، وهناك 4 محطات كهرباء 400 الكبيرة، بالاضافة الى 3 مشاريع محطات 132 (18 محطة )، و3 مشاريع تمديد كيبلات، الى جانب 4 مشاريع مباني عامة وتبلغ قيمة مشاريع المطلاع 962 مليون دينار.

تفجيرات

? كم يبلغ حجم التفجيرات اليومية؟

? نستخدم التفجير 30 طن يوميا بالعقد الثاني فقط ومن مايو الماضي وحتى نوفمبر استخدم ما يعادل 10000 طن من المتفجرات حيث يصل عمق التفجير الى 3 أمتار وبلغت مانسبته 75 في المئة من المتفجرات في الضواحي N10- N11، والمتبقي من التفجير فقط مليون متر مكعب ويحتاج الى شهر تقريبا وهناك ناتج من التفجير سوف يزال خلال شهر تقريبا .

? في محاولة لزيادة نسبه الإنجاز وتسريع وتيرة العمل تم نزول معدات جديده بالموقع ؟

? بالفعل استخدمت 11 معدة تسمى (ترانشر) للحفر وهي عملية ودقيقة الى حد كبير وقد أسهمت بشكل كبير في اعمال الحفر وتبلغ قيمة الآلية الواحدة 650 الف دينار .

? ما عدد السكان المتوقع في المطلاع ؟

? من المتوقع ان يسكن المنطقة بحدود400 الف نسمه وهناك 12 مدخلاً لكل ضاحيه 4 رئيس و8 فرعي لانسيابية الحركة والمرور اقل مساحة ارتداد للمنزل 9 م .

50 %

? إلى أين وصلت نسب إنجاز العقود بمشروع المطلاع؟

? في نهاية شهر أكتوبر الماضي 2019 كانت نسب الإنجاز في مختلف العقود على النحو التالي أولا عقد الضواحي من N5 وحتى N12 والذي يشتمل على إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (18519) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي فقد تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية 50 في المئة وبلغ عدد العمالة في العقد 5200 عامل وتبلغ قيمة العقد 215 مليون و814 الف دينار، أما عقد الضواحي N1 وN4 المنطوي على انشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ (4999) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية فقد بلغت نسبة الإنجاز 49.37 في المئة وبلغ عدد العمالة بالموقع 1443 عاملاً فيما كانت قيمة العقد 49 مليون و970 الف دينار، وكانت نسبة الإنجاز في عقد الضواحي N2 وN3 المشتمل على إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ (4770) قسيمة مايعادل 52.72 في المئة وبعدد عمالة يصل الى 890 عاملاً وبقيمة تصل الى 49 مليون و335 الف دينار.

4 عقود

? المباني العامة بالمشروع إلى أين وصلت؟

? باشرت الشركات المنفذة لمشاريع المباني العامة في مشروع المطلاع الإسكاني أعمالها في منتصف اكتوبر الماضي عبر 4 عقود تنوعت مواقعها في عدد من الضواحي حيث اشتمل العقد الاول على بناء 4 مساجد (مع سكن إمام ومؤذن) و4 افرع للجمعيات، و5 مدارس بالاضافة الى روضة اطفال، ومركز صحي في الضاحية N10 وبقيمة إجمالية 31 مليوناً و792 الف دينار على ان يستغرق الانجاز للمشروع 730 يوماً. فيما شمل العقد الثاني 8 مساجد (مع سكن امام ومؤذن)، و4 افرع للجمعيات، ومدرستين و2 رياض اطفال، ومركز ضاحية، وفرع غاز في الضواحي N7 –N8 وبقيمة إجمالية 26 مليوناً و950 الف دينار وبمدة تنفيذ تصل الى 900 يوم،.بينما يضم العقد الثالث 6 مدارس وعدد 2 رياض أطفال،وعدد 8 مساجد (مع سكن إمام ومؤذن)، و8 افرع للجمعيات (مجموعة محلات)، بالضواحي N6-N8 وبقيمة اجمالية تصل الى 37 مليون و960 الف دينار وبمدة تنفيذ تصل الى 900 يوم. والعقد الرابع سوف يتم تنفيذه في الضاحية N11 وهو عبارة عن 4 مساجد (مع سكن امام ومؤذن)، و4 أفرع للجمعيات (مجموعة محلات)، ومركز ضاحية، ومدرسة ثانوية، وروضة اطفال وبمدة تنفيذ 900 يوم وبقيمة اجمالية للعقد 28 مليون و249 الف دينار.

أعمال متأخرة

? ماذا عن كيفية زيادة وتيرة الأعمال في العقود المتأخرة؟

? قام المتعهد في العقد المتأخر بعد الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاهه بمضاعفة جهده لزيادة نسبة الإنجاز، حيث حقق زيادة بنسبة الأعمال وبدأ بأعمال فرش الأسفلت التي سيكون لها ايضا انعكاس إيجابي على نسب الانجاز ونحن حريصون كل الحرص على قيام المتعهد بزيادة أعداد العمالة والمعدات لزيادة الإنتاجية وتحقيق نسب إنجاز أعلى، وكما يعلم الجميع ان المتعهد هو من يملك زمام أمور إنجاز الأعمال والمبادرة بفتح بنود جديدة لرفع نسب الإنجاز، وقد بدأ المتعهد فعليا بفتح بنود جديدة مثل أعمال الأسفلت والكيربستون وخزانات مياه الأمطار مع زيادة اعداد المعدات والعمالة، وهذا الأمر من شأنه رفع نسبة الإنجاز.

الأخبار المغلوطة

? مشروع المطلاع مهم وحيوي كيف ترون ذلك؟

? مشروع مدينة المطلاع الإسكاني يحظى باهتمام غير مسبوق من قبل الإدارة في المؤسسة لإنجازه وفق المواصفات القياسية وتجاوز أي معوقات قد تعترض أعمال التنفيذ، ويتم عقد لقاء شهري مع المهندسين والمتعهدين في موقع المشروع من قبل قيادات المؤسسة للاطلاع على الأعمال وتطوراتها، وبحث كل جوانب المشروع لتسهيل عملية التنفيذ والإنجاز، وإيجاد الحلول لأي معوقات قد تؤخر عملية الإنجاز، متمنياً من المواطنين تحري الدقة في نشر الأخبار حول المشروع، وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي في المؤسسة حتى لا تنتشر الإشاعات او الاخبار المغلوطة التي لها تأثير سلبي على المشروع بشكل عام.

? كيف تقيمون دور وزارة الداخلية والدفاع ؟

? كل الشكر والتقدير لوزارتي الداخلية والدفاع على تواجدهم في موقع أعمال المشروع بصفة يومية لضمان التعامل مع أي أجسام غريبة أو ألغام تظهر خلال إنجاز أعمال الحفر والحرص على تمشيط أرض الموقع والتخلص من المخلفات ولابد أن نشير إلى أمر غاية في الأهمية خاصة في هذه الأيام ودخول موسم الشتاء الى جانب ذهاب المواطنين الى البر، لاسيما وانه من كيلو صفر وحتى كيلو 25 ومع وجود 4 مخارج رئيسة للمشروع وهناك 12 ألف عامل بمشروع مدينة المطلاع يعملون في اليوم الواحد 22 ساعة عمل لذلك نحن بحاجة الى توعية مرورية للمواطنين حول هذا الأمر وتحذير قائدي المركبات باتخاذ الحيطة والحذر فيما نأمل من الإدارة العامة للمرور تكثيف الدوريات المروريه نظراً لانطلاق موسم البر، وهناك نقطه أخرى مهمة وهي عدم دخول المواطنين للمشروع وذلك لخطورة بعض الاعمال بالمشاريع عليهم.

أذونات البناء

? ماذا عن توقيت تسليم أوامر البناء؟

? تسليم اذونات البناء سيكون في الربع الأخير من 2020 وهذا يعتمد على أداء المقاولين المنفذين للأعمال في جميع العقود، وفيما يخص عملية التسليم الاولي للضواحي من المقاول الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية فمن المتوقع ان تكون على النحو التالي عقد الوحدات السكنية البالغ عددها 18519 قسيمة والموجودة في الضواحي من N5 وحتى N12 ستكون خلال الأشهر من ابريل وحتى يونيو 2020، فيما سيكون عقد الوحدات والبالغ عددها 4770 قسيمة والموجودة في الضواحي N2 وN3، وأيضا عقد الوحدات البالغ عددها 4990 والموجودة في الضواحي N1 وN4 فستكون من المتوقع خلال ابريل 2020 وهذا التسليم سيكون للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وليست للمواطنين بحيث تقوم المؤسسة بتسليم المواطنين كروكيات وكتب لمراجعة البلدية التي بدورها تخاطب الجهات ومدى استعدادها لتوفير خدماتها وفي حالة موافقتها يتم تسليم المواطنين أذونات البناء والتي من المتوقع أن تتم بمدة تستغرق شهرين .

? وما المرافق التي يشتمل عليها المشروع في المستقبل؟

? تحتل المناطق الخضراء بالضواحي السكنية المشهد الأبرز بحيث يصل عدد الحدائق العامة والرئيسة بالضاحية الواحدة إلى حوالي 12 حديقة مع المداخل سهولة الوصول إلى جميع القطع السكنية داخل الضاحية من خلال زيادة عدد الطرق الرئيسة وسهولة إمكانية الخروج والدخول من وإلى المدينة. اما مباني الخدمات التي يحتويها مشروع جنوب المطلاع، فهي 4 محطات كهرباء رئيسة 400 KV و66 محطة فرعية، 1608 محطة محولات ثانوية، و15 مركزا صحيا وتخصصيا، و156 مسجدا، و48 فرع جمعية تعاونية، و12 مركز ضاحية،، و 86 مدرسة بمختلف المراحل وغير ذلك من الخدمات الأساسية و12 مخفر شرطة، بالإضافة إلى ما تحتاج إليه من محطات وقود ومحطات للحافلات. كذلك التنسيق جارٍ مع الوزارات والجهات المعنية بشأن مراعاة الأمور اللوجيستية خلال فترة بناء المواطنين بمدينة المطلاع .

