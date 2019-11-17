وطن النهار

كشفت رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى العدان د. عبير الذايدي عن تعاون مع المستشفى الجامعي في ميلانو بإيطاليا قريبا لتقديم الاستشارات الطبية، وإرسال الأطباء الزوار في التخصصات الدقيقة في «النساء والولادة»، فضلا عن عمل برنامج لتدريب الأطباء. وقالت الذايدي في تصريح صحافي على هامش ورشة عمل في قسم النساء والولادة بمستشفى العدان لعلاج «السلس البولي» وترميم ارتخاء عضلات الحوض والنواسير البولية شارك فيها البروفيسور الإيطالي المتخصص في المسالك البولية النسائية وترميم الحوض د. ستيفانو سلفاتور ان الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى العدان أجرى 10 عمليات جراحية لعلاج «السلس البولي» النسائي وترميم ارتخاء عضلات الحوض والنواسير البولية بأحدث التقنيات العالمية، بمشاركة البروفيسور ستيفانو سلفاتور من إيطاليا، وذلك ضمن برنامج الاطباء الزوار في وزارة الصحة وبينت بأن عيادة المسالك البولية النسائية في قسم النساء والولادة بمستشفى العدان متطورة جدا، وتحتوي على اجهزة تخطيط مثانة للتشخيص وأجهزة الكترومغناطيسية لتنشيط عضلات الحوض لعلاج السلس البولي وارتخاء عضلات الحوض، منوهة بأنه يتم استخدامها قبل البدء بالعلاج الطبي أو الجراحي.

