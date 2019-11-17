وطن النهار

افتتحت جمعية الرحمة العالمية الكويتية اول من أمس الجمعة مركز مدينة (هونسلو) البريطانية للمهتديات الجدد الذي يهدف الى رعاية المسلمات البريطانيات وتأهيلهن.

وحضر حفل افتتاح المركز الوكيل المساعد في (بيت الزكاة) الكويتي الدكتور ماجد العازمي ومدير ادارة الوقف الخيري في الأمانة العامة للأوقاف الكويتية مشعل الرويح وممثل سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة السكرتير الأول خالد الخليفة.

وقال مدير ادارة الموارد المالية في الجمعية الدكتور عدنان الحداد في تصريح لـ «كونا» ان مركز (هونسلو) يعد إحدى ثمار عطاء أهل الخير من الكويت التي اكتسبت سمعة عالمية طيبة بكونها من اكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري والإنساني.

واضاف ان الكويت قدمت مساعدات وأعمالا خيرية للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم وتتويجا لهذه الجهود عمدت منظمة الأمم المتحدة على تسميتها مركزا للعمل الإنساني وإطلاق لقب (قائد للعمل الإنساني) على سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وتوجه الحداد بالشكر وعظيم الامتنان الى الداعمين والمساهمين في إنشاء هذا المركز سواء من الجهتين الرسميتين وهما الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة او من أفراد كويتيين فضلوا عدم ذكر أسمائهم.

واعرب الحداد عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية الكويتية وسفارتها في لندن على الدعم والمتابعة وتقديم المساعدة للجمعيات الخيرية الكويتية الراغبة في إقامة أعمال خيرية في المملكة المتحدة.

من جهته، اكد العازمي في تصريح مماثل لـ (كونا) عن فخره واعتزازه لمساهمة بيت الزكاة في هذا العمل الإنساني والخيري والذي سيسهم في «حفظ وصون كرامة النساء اللاتي لا يجدن مأوى يحتضنهن في حال تعرضهن للعنف».

