وطن النهار

التحكيم هو نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية، فالتحكيم قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية فيعتمد أساساً على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذي يقيمون به وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

وما تجدر الإشارة إليه أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في العقود النهائية ويجوز كذلك في الوعد بالعقد باعتباره عقدا، بل إن بعض الفقهاء يرون أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في مجال أوسع من هذا، فليس بالضرورة أن تكون العلاقة المالية ناجمة عن عقد بل ربما تكون ناشئة عن أي مصدر آخر من مصادر الالتزام المختلفة المعروفة، كأن تكون ناشئة عن فعل ضار (عمل غير مشروع) أو فعل نافع (إثراء بغير سبب) أو إرادة منفردة (التصرف الانفرادي) أو القانون، لكن في كل هذه الأحوال يجب الاتفاق على إحالة النزاع للتحكيم، على أن يتم ذلك بعد نشوء سبب الالتزام، ولا يتصور غير ذلك عملاً.

جمانة جاسم دشتي

كلية الدراسات التجارية- تخصص القانون