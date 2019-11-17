وطن النهار

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل انه تم أول من أمس الجمعة تسجيل زلزال بقوة 3?4 درجات على مقياس ريختر جنوب منطقة (الروضتين) شمالي البلاد. وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار المشرف على الشبكة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي في بيان إن الزلزال وقع في تمام الساعة التاسعة و19 دقيقة و14 ثانية من مساء أول من أمس بتوقيت الكويت على عمق ثلاثة كيلومترات بباطن الأرض. واضاف العنزي ان الشبكة سجلت توابع لهذا الزلزال تتراوح قوتها ما بين 1?2 و2?2 على مقياس ريختر، مشيرا الى ان بعض المواطنين والمقيمين في منطقة (العبدلي) شعروا بهذا الزلزال.