وطن النهار

أعلنت اللجنة العليا لقرية الشيخ صباح الأحمد التراثية عن إطلاق مهرجان للصقور سيقام اليوم الأحد في العرض والبيع والمزاد لجميع الأنواع، وذلك بمقر تسجيل مسابقات «الموروث الشعبي» في ديوانية شعراء النبط بمنطقة صبحان. وقال سيف الشلاحي مدير القرية التراثية في تصريح صحافي إن مهرجان الصقور سيقام ليوم واحد فقط، والمشاركة فيه متاحة لأصحاب المكاتب والأفراد، وسيغلق باب المشاركة واستلام الطيور الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، وستكون هناك قرعة بالأرقام وجوائز وعشاء على شرف الحضور. ولفت الشلاحي إلى أن الهدف من إقامة هذا المهرجان هو دعم أصحاب هواية الصقور والعمل على تشجيع الهواة وإحياء التراث، مشيراً إلى أن كل شخص يدخل في المزاد يحق له المشاركة في صقرين فقط. يذكر ان تسجيل المشاركين في مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي مستمر خلال الفترة المسائية من الرابعة إلى الثامنة مساء حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي، والذي يلاقي إقبالا لافتا من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وستنطلق مسابقات المهرجان في الأول من شهر ديسمبر المقبل، كما ستفتتح قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية أبوابها بدءاً من التاسع والعشرين من الشهر الحالي.