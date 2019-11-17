وطن النهار

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ان عدد القروض المقدمة لجمهورية سيراليون منذ عام 1989 بلغت تسعة قروض باجمالي 32?7 مليون دينار. واضاف الصندوق في بيان صحافي انه تم سحب 25?2 مليون دينار من اجمالي مبالغ القروض المقدمة بنسبة 77 في المئة سدد منها نحو 6?5 ملايين دينار بنسبة 25 في المئة. ونقل البيان عن المدير الاقليمي لدول غرب افريقيا في الصندوق المهندس ثامر الفيلكاوي قوله ان قطاع النقل يعتبر من اكثر القطاعات الممولة من قبل الصندوق في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سيراليون. واوضح الفيلكاوي ان الصندوق قدم ايضا ثلاث معونات فنية في دعم جهود التنمية في سيراليون بقيمة 449 ألف دينار اضافة الى منحة صندوق الحياة الكريمة بقيمة 911 ألف دينار. يذكر ان التعاون بين الصندوق الكويتي وسيراليون بدأ منذ عام 1989 خلال توقيع اول اتفاقية لتمويل طريق (ووترلو-كنت) واستمر التعاون حتى بلغ عدد القروض المقدمة بتسعة قروض موزعة مابين قطاعي النقل والصحة.